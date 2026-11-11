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Tháo cầu phao tránh lũ, học sinh Quảng Trị phải đi thuyền giữa dòng nước xiết

Xã hội 00:00:57.47
MC ZI

(HTV) - Nước sông Gianh dâng cao, chảy xiết buộc cầu phao tại thôn Đồng Phú, xã Tuyên Phú (Quảng Trị) phải tháo dỡ để tránh bị cuốn trôi. Nhiều học sinh gặp khó khăn khi trở về nhà, phải nhờ người dân đưa qua sông bằng thuyền.

Theo UBND xã Tuyên Phú, do nước sông Gianh dâng cao, dòng chảy xiết, cầu phao tại thôn Đồng Phú đã được tháo dỡ để đảm bảo an toàn.

Thời điểm nước lũ đổ về, một số học sinh đã đến trường từ buổi sáng khi cầu phao vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, đến chiều, cầu phao phải tháo để tránh nguy cơ bị lũ cuốn trôi, khiến việc trở về nhà của các em gặp khó khăn.

Tháo cầu phao tránh lũ, học sinh Quảng Trị phải đi thuyền giữa dòng nước xiết - Ảnh 1.

Thời điểm nước lũ đổ về, một số học sinh đã đến trường từ buổi sáng khi cầu phao vẫn hoạt động bình thường

Ngay sau đó, chính quyền xã Tuyên Phú huy động công an, quân sự, lực lượng an ninh cơ sở và thôn đội phối hợp người dân hỗ trợ kéo cầu phao vào vị trí an toàn, đồng thời tổ chức hướng dẫn, kiểm soát việc đi lại tại khu vực.

Hiện UBND xã Tuyên Phú tiếp tục bố trí lực lượng công an túc trực tại khu vực, kiên quyết không để người dân qua lại khi dòng nước còn nguy hiểm.

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