Tham vấn chính trị Việt Nam - New Zealand lần thứ 14

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường và Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại New Zealand Grahame Morton đồng chủ trì Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tham dự có các đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ của Bộ Ngoại giao hai nước.

Tại cuộc tham vấn, hai bên đã tiến hành rà soát tổng thể quan hệ hợp tác, tiến độ triển khai các cam kết, thỏa thuận cấp cao đã đạt được; nhất trí quan hệ Việt Nam - New Zealand đang đạt được những tiến triển rất tích cực kể từ khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện (2/2025) với nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng đã diễn ra nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2025) và đặc biệt là chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (8/2026). Lãnh đạo hai Bộ Ngoại giao hài lòng ghi nhận Chương trình hành động giai đoạn 2025 - 2030 (11/2025) được triển khai tích cực và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị cho các hoạt động đối ngoại cấp cao trong năm 2027, khi Việt Nam là nước chủ nhà APEC 2027.

Hai bên nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các kết quả đạt được trong chuyến thăm New Zealand vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, qua đó góp phần tăng cường tin cậy chính trị và đưa quan hệ phát triển thực chất hơn nữa. Hai bên cũng sẽ tăng cường trao đổi, tham vấn ở các cấp, các kênh, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như quốc phòng - an ninh, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường và Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại New Zealand Grahame Morton đồng chủ trì Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Hai bên cũng trao đổi về các biện pháp thúc đẩy thương mại-đầu tư, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 3 tỉ USD, phối hợp thúc đẩy mở cửa thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp của hai nước, mở rộng quy mô hợp tác chuyển đổi số, thương mại điện tử xuyên biên giới và kết nối các doanh nghiệp hai nước.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cảm ơn New Zealand đã ủng hộ Việt Nam trong vai trò chủ tịch CPTPP năm 2026; đề nghị New Zealand tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình chuẩn bị Năm APEC 2027 và cùng phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các thỏa thuận kinh tế đa phương.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai hiệu quả các dự án ODA về môi trường, nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh cũng như hỗ trợ trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, tiếp cận nguồn lực tài chính khí hậu, tài chính xanh, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cũng đề nghị Việt Nam và New Zealand tăng cường hơn nữa hợp tác biển, trong đó có phát triển nghề cá bền vững, nghiên cứu khoa học biển… New Zealand cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nhân lực chất lượng cao thông qua các chương trình đào tạo đại học và sau đại học, đào tạo tiếng Anh. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy mở đường bay thẳng giữa hai nước để tăng cường và mở rộng kết nối, giao lưu giữa nhân dân.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường và Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại New Zealand Grahame Morton với các đại biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, Lãnh đạo hai Bộ Ngoại giao nhất trí cho rằng thế giới và khu vực đang đứng trước nhiều thách thức, biến động khó lường, đòi hỏi các nước tăng cường hợp tác và hành xử có trách nhiệm, đóng góp vào việc gìn giữ hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi cho hợp tác, phát triển bền vững ở khu vực. Hai bên nhất trí sẽ hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc và các cơ chế hợp tác mà hai bên cùng là thành viên.

New Zealand nhấn mạnh quan hệ với ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng có ý nghĩa quan trọng đối với New Zealand, khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt trong thúc đẩy hợp tác và định hình cấu trúc khu vực, đánh giá cao Việt Nam trong vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN - New Zealand giai đoạn 2024-2027. New Zealand mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với ASEAN cũng như quan hệ với tiểu vùng Mekong trong những năm tới.

Hai bên cũng nhất trí về tầm quan trọng đặc biệt của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải ở Biển Đông; nhấn mạnh các nước cần tôn trọng luật pháp quốc tế, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Dự kiến tham vấn chính trị Việt Nam-New Zealand lần thứ 15 sẽ diễn ra tại New Zealand vào năm 2027.

Nguồn: baotintuc.vn (TTXVN)