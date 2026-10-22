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Văn hóa - Giải trí

Song Hye-kyo và Gong Yoo lần đầu hợp tác trong phim mới của Netflix ra mắt vào tháng 12

HOÀNG HẠNH, BẢO QUYÊN
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(HTV) - Ngày 22/10, nền tảng trực tuyến Netflix thông báo bộ phim truyền hình Hàn Quốc Tantara do Song Hye-kyo và Gong Yoo đóng chính sẽ ra mắt vào ngày 11/12. Dự án cũng đánh dấu sự trở lại của biên kịch Noh Hee-kyung sau hơn 4 năm vắng bóng.

Song Hye-kyo và Gong Yoo lần đầu hợp tác trong series Netflix ra mắt vào tháng 12 - Ảnh 1.

Bộ phim Tantara do Song Hye-kyo và Gong Yoo đóng chính, dự kiến phát hành độc quyền trên nền tảng Netflix vào ngày 11/12 (Ảnh: Netflix)

Hành trình vượt khó của Song Hye-kyo và Gong Yoo trong Tantara  

Lấy bối cảnh Hàn Quốc trong giai đoạn thập niên 1960-1980, Tantara là bộ phim chính kịch xoay quanh câu chuyện nỗ lực vươn lên từ nghịch cảnh của những người trẻ trong ngành giải trí. Trong lần đóng cặp đầu tiên, bộ đôi Song Hye-kyo và Gong Yoo khắc họa mối quan hệ gắn bó giữa hai người bạn thanh mai trúc mã cùng nhau theo đuổi ước mơ.

Song Hye-kyo và Gong Yoo lần đầu hợp tác trong series Netflix ra mắt vào tháng 12 - Ảnh 2.

Tạo hình giản dị mang phong cách thập niên cũ của Song Hye-kyo (vai Min-ja) và Gong Yoo (vai Dong-gu) trong Tantara (Ảnh: Netflix)

Nữ diễn viên Song Hye-kyo đảm nhận vai Min-ja, cô là người phụ nữ kiên cường vượt qua cảnh nghèo khó để dấn thân vào ngành công nghiệp thu âm. Đồng hành cùng cô trên chặng đường nhiều thử thách này là Dong-gu do tài tử Gong Yoo thủ vai. Anh là người bạn thời thơ ấu luôn âm thầm ủng hộ và làm điểm tựa cho hoài bão của Min-ja.

Dàn diễn viên thực lực góp mặt cùng Song Hye-kyo trong Tantara

Không chỉ gây chú ý bởi màn kết hợp giữa Song Hye-kyo và Gong Yoo, dự án của Netflix còn quy tụ dàn diễn viên tên tuổi thuộc nhiều thế hệ của màn ảnh Hàn Quốc. Tuyến nhân vật trong bức tranh ngành âm nhạc thập niên cũ sẽ có thêm sự góp mặt của nghệ sĩ gạo cội Na Moon-hee, tài tử Cha Seung-won cùng hai nữ diễn viên Lee Hanee và Kim Seol-hyun.

Đáng chú ý, Tantara là tác phẩm đánh dấu màn tái xuất của biên kịch kỳ cựu Noh Hee-kyung sau hơn 4 năm kể từ bộ phim Our Blues (Nơi đảo xanh). Đây cũng là lần thứ ba bà bắt tay cùng Song Hye-kyo, nối tiếp thành công từ hai dự án từng tạo tiếng vang lớn trước đó là Worlds Within (Thế giới họ đang sống, 2008) và That Winter, the Wind Blows (Gió thổi mùa đông năm ấy, 2013).

Nguồn tin: Yonhap News

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