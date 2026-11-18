Ngày 17/11, Công an tỉnh Sơn La cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ tổng cộng 169,5 kg ma túy các loại trong quá trình đấu tranh chuyên án ma túy.

Trước đó, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), cùng Công an nhiều địa phương tổ chức theo dõi nhiều đối tượng liên quan. Tại tỉnh Hưng Yên, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Đăng Chiến (sinh năm 1991, trú tại xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên), thu giữ 3 kg ma túy tổng hợp; khám xét khẩn cấp nơi ở và phương tiện của Chiến, thu giữ thêm 166,5 kg ma túy gồm ma túy đá, heroin, hồng phiến và ma túy tổng hợp dạng viên.