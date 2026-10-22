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Kinh tế

Smart Banking 2026: AI định hình tương lai ngành ngân hàng

SỸ THÀNH // TRUNG TÂM TIN TỨC
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Ngày 22/10, Hội thảo và Triển lãm Smart Banking 2026 diễn ra tại Hà Nội, tập trung thảo luận các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nâng cao niềm tin khách hàng và tăng cường khả năng chống chịu số trong lĩnh vực ngân hàng.

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AI trở thành động lực phát triển ngân hàng thông minh

Hội thảo và Triển lãm Smart Banking 2026 lần thứ 7 diễn ra dưới sự bảo trợ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, do Tập đoàn IEC phối hợp tổ chức. Với chủ đề “Định hình kỷ nguyên mới của ngành ngân hàng dựa trên AI, niềm tin khách hàng và khả năng chống chịu số”, sự kiện tập trung cập nhật định hướng chiến lược, khung pháp lý và các giải pháp công nghệ phục vụ quá trình chuyển đổi số ngành ngân hàng.

Tại phiên toàn thể, đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Cục An ninh mạng, Bộ Công an đã chia sẻ về phát triển hệ sinh thái số, cân bằng giữa đổi mới và an toàn, cũng như công tác bảo đảm an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong lĩnh vực ngân hàng.

Các tham luận từ đại diện TPBank, StreamCube Technology và FPT Smart Cloud cũng làm rõ xu hướng chuyển dịch từ số hóa quy trình sang xây dựng hệ sinh thái ngân hàng thông minh, trong đó AI ngày càng tham gia sâu vào hoạt động vận hành, quản trị rủi ro và phục vụ khách hàng.

Theo ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc TPBank, trong kỷ nguyên AI, ngân hàng cần chuyển từ “số hóa quy trình” sang “thông minh hóa hệ sinh thái”, đưa AI trở thành động lực tăng trưởng và nâng cao khả năng chủ động phục vụ khách hàng.

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Tại TPBank, hơn 60 ứng dụng AI đã được triển khai tại 13 khối nghiệp vụ. Khoảng 450 cán bộ công nghệ thông tin ứng dụng AI xuyên suốt vòng đời phát triển phần mềm, giúp giảm 50% thời gian xử lý và tăng năng suất từ 2–3 lần. Ngân hàng cũng phát triển các điểm chạm thông minh như trợ lý GenAI T'AioX, tính năng Paste to Pay và mô hình an ninh ba lớp “Phòng – Chống – Phản ứng nhanh”.

Theo thông tin được chia sẻ tại hội thảo, TPBank hiện phục vụ 18 triệu khách hàng, với 99,5% giao dịch được thực hiện qua kênh số. Những con số này cho thấy vai trò ngày càng lớn của công nghệ trong nâng cao hiệu quả hoạt động và trải nghiệm khách hàng.

Một xu hướng khác được đề cập là ngân hàng ứng dụng AI tác nhân (Agentic Banking). Theo PGS.TS Ngô Xuân Bách, Giám đốc Khối sản phẩm AI, FPT Smart Cloud, mô hình này hướng đến khả năng để AI không chỉ tự động hóa từng tác vụ riêng lẻ mà còn lập kế hoạch, phối hợp và thực hiện các quy trình nghiệp vụ phức tạp. Điều này đặt ra yêu cầu mới về xây dựng, vận hành và quản trị lực lượng nhân sự số, đồng thời bảo đảm an toàn và tuân thủ.

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Củng cố niềm tin số, chủ động phòng chống gian lận

Bên cạnh hiệu quả vận hành, an toàn giao dịch và bảo vệ dữ liệu tiếp tục là những vấn đề trọng tâm trong quá trình phát triển ngân hàng số.

Đại diện StreamCube Technology nhấn mạnh sự cần thiết của hệ thống phòng chống gian lận toàn diện trên quy mô ngân hàng, kết hợp cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý, lực lượng chức năng, ngân hàng và các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan. Trong bối cảnh thủ đoạn gian lận tài chính ngày càng tinh vi, việc chủ động phát hiện và ngăn chặn rủi ro được xem là yếu tố quan trọng để bảo vệ tài sản, củng cố niềm tin khách hàng.

Tại phiên đối thoại về xây dựng hệ sinh thái ngân hàng số tin cậy và có khả năng chống chịu cao, các chuyên gia tập trung vào giải pháp tăng cường quản trị rủi ro, bảo đảm an toàn, minh bạch và duy trì hoạt động liên tục của dịch vụ ngân hàng số.

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Đại diện Viettel Cyber Security đề xuất chuyển từ phương thức phòng thủ truyền thống sang bảo vệ chủ động, tăng cường giám sát liên tục, phát hiện sớm mối đe dọa và nâng cao năng lực ứng phó sự cố. Các công nghệ phân tích hành vi, phát hiện bất thường và tình báo mối đe dọa được đánh giá có vai trò quan trọng trong bảo vệ giao dịch và duy trì trải nghiệm ngân hàng số liền mạch.

Trong khi đó, Nam A Bank định hướng phát triển mô hình “AI-Ready Bank”, ứng dụng AI vào vận hành, quản trị rủi ro và phục vụ khách hàng. Các giải pháp như định danh điện tử (eKYC), xác thực sinh trắc học, VNeID, xác thực thích ứng và bảo mật đa lớp được kết hợp nhằm phát hiện rủi ro theo thời gian thực, hạn chế gian lận và nâng cao độ tin cậy của giao dịch.

Các ý kiến tại hội thảo cho thấy, để AI phát huy hiệu quả trong ngành ngân hàng, bên cạnh đầu tư công nghệ, các tổ chức cần chú trọng quản trị dữ liệu, năng lực kiểm soát của con người và cơ chế bảo đảm an toàn trong toàn bộ hệ sinh thái số.

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Hơn 40 nhà cung cấp công nghệ giới thiệu giải pháp mới

Trong khuôn khổ sự kiện, ba phiên hội thảo chuyên đề tập trung vào các nội dung: xây dựng ngân hàng AI-First; đổi mới thanh toán số và phòng chống gian lận; nâng cao năng lực an ninh mạng và khả năng chống chịu của hệ thống ngân hàng.

Các chuyên gia chia sẻ giải pháp phát triển hạ tầng và nền tảng dữ liệu sẵn sàng cho AI, tối ưu hiệu quả vận hành, nâng cao chất lượng ra quyết định, hiện đại hóa hệ thống thanh toán, định danh số và tăng cường bảo vệ dữ liệu.

Song song với hoạt động hội thảo, triển lãm công nghệ tài chính – ngân hàng có sự tham gia của hơn 40 nhà cung cấp giải pháp trong nước và quốc tế, giới thiệu các công nghệ như AI tạo sinh (GenAI), AI agent, phân tích và quản lý dữ liệu, điện toán đám mây cùng các giải pháp chuyển đổi số.

Triển lãm hướng đến kết nối ngân hàng với các nhà cung cấp công nghệ, hỗ trợ tìm kiếm giải pháp phục vụ nhu cầu hiện đại hóa hoạt động, phát triển thanh toán số và tăng cường an toàn thông tin.

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58 đội tham gia diễn tập an ninh mạng và AI Hackathon

Một điểm nhấn khác của Smart Banking 2026 là chương trình Diễn tập Chủ động Phòng thủ Không gian mạng – DF Cyber Defense 2026 và cuộc thi AI Hackathon, với sự phối hợp của Cục Công nghệ thông tin, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Tập đoàn IEC.

Năm nay, hai chương trình thu hút 58 đội thi, gồm 45 đội DF Cyber Defense và 13 đội AI Hackathon, đến từ các ngân hàng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp lớn trên cả nước. Sau vòng loại ngày 21/10, các đội xuất sắc bước vào vòng chung kết trong khuôn khổ sự kiện ngày 22/10/2026.

DF Cyber Defense 2026 được thiết kế theo mô hình thực chiến “King of the Hill”, mô phỏng tình huống chiếm đóng và duy trì kiểm soát hệ thống, giúp các đội ngũ an toàn thông tin rèn luyện kỹ năng phối hợp, xử lý sự cố và ứng phó với các hình thức tấn công mạng.

Trong khi đó, AI Hackathon tạo cơ hội để các kỹ sư, chuyên gia AI và lập trình viên xây dựng ứng dụng trên hạ tầng AI cấp doanh nghiệp và nền tảng Agent hiện đại.

Thông qua các phiên thảo luận, hoạt động triển lãm và chương trình thực chiến, Smart Banking 2026 góp phần thúc đẩy kết nối giữa cơ quan quản lý, tổ chức tài chính và doanh nghiệp công nghệ, hướng đến hệ sinh thái ngân hàng số hiện đại, an toàn và có khả năng thích ứng trước những thay đổi của kỷ nguyên AI.

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