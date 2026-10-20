Sehun ra mắt bốn công nghệ BTL tại sự kiện "Đẹp theo cách mình yêu"

Từ lời tri ân đến những lựa chọn chăm sóc hiện đại

Ngày 20/10 là dịp tôn vinh những đóng góp, giá trị và vẻ đẹp riêng của phụ nữ. Với Sehun, tinh thần ấy được thể hiện qua một buổi gặp gỡ không chỉ dành cho việc làm đẹp, mà còn khuyến khích phái đẹp dành thời gian tìm hiểu cơ thể, lắng nghe nhu cầu của bản thân và lựa chọn phương pháp chăm sóc phù hợp.

Mang chủ đề "Đẹp theo cách mình yêu", sự kiện được xây dựng như một hành trình trải nghiệm với nhiều nội dung đan xen. Bên cạnh phần chia sẻ kiến thức chuyên môn, khách mời được tìm hiểu các công nghệ mới, trao đổi trực tiếp với đội ngũ chuyên gia, tham gia tư vấn riêng và trải nghiệm hoạt động phân tích da bằng công nghệ tích hợp trí tuệ nhân tạo. Tiệc trà cùng chương trình bốc thăm may mắn khép lại buổi gặp gỡ trong không khí thân mật, gần gũi.

Điểm nhấn của chương trình là lễ ra mắt BTL EMSELLA, EXION EMFEMME 360, EMFACE và EXOMIND. Bốn công nghệ mở ra những hướng tiếp cận khác nhau, từ chăm sóc chức năng cơ sàn chậu và mô vùng kín đến cải thiện chất lượng da, cơ mặt và mở rộng góc nhìn về sức khỏe tinh thần trong chăm sóc toàn diện.

Viện thẩm mĩ Sehun giới thiệu bốn công nghệ mới tại sự kiện "Đẹp theo cách mình yêu"

Bốn công nghệ, bốn hướng tiếp cận

BTL EMSELLA ứng dụng năng lượng điện từ trường cường độ cao tập trung HIFEM để kích thích các cơ sàn chậu co thắt mạnh và lặp lại. Công nghệ được sử dụng trong chăm sóc chức năng sàn chậu, đặc biệt với những trường hợp cần đánh giá khả năng kiểm soát tiểu tiện và độ khỏe của nhóm cơ này. Việc thăm khám trước liệu trình giúp xác định nhu cầu thực tế, từ đó lựa chọn hướng chăm sóc phù hợp.

Trong khi đó, EXION EMFEMME 360 ứng dụng năng lượng tần số vô tuyến để tác động đến mô vùng kín, hướng đến cải thiện tình trạng lỏng lẻo mô âm đạo và môi âm hộ ở những trường hợp phù hợp. Khi được đánh giá cùng BTL EMSELLA, hai công nghệ mang đến hai hướng tiếp cận bổ sung: một tập trung vào chức năng cơ sàn chậu, một hướng đến mô vùng kín. Việc sử dụng riêng lẻ hay phối hợp cần dựa trên tình trạng cụ thể, không áp dụng một công thức chung cho tất cả khách hàng.

Ở lĩnh vực chăm sóc gương mặt, EMFACE kết hợp đồng thời công nghệ RF đồng bộ và HIFES. RF làm nóng các lớp da mục tiêu nhằm kích thích quá trình tái cấu trúc collagen và elastin; HIFES tạo các cơn co cơ có chọn lọc, hướng đến cải thiện khả năng nâng đỡ của cơ mặt. Cách tiếp cận đồng thời da và cơ giúp công nghệ được ứng dụng trong các liệu trình nâng cơ, giảm nếp nhăn và cải thiện đường nét gương mặt không xâm lấn.

Công nghệ thứ tư, EXOMIND sử dụng nền tảng ExoTMS với xung từ trường có định hướng nhằm điều biến hoạt động thần kinh. Tại Sehun, công nghệ được giới thiệu trong triết lý wellness "trẻ hóa từ não bộ", mở rộng câu chuyện chăm sóc bản thân đến nền tảng sức khỏe thần kinh và trạng thái tinh thần. Cách tiếp cận này nhấn mạnh sự hài hòa giữa sức khỏe và diện mạo, trong đó chăm sóc da vẫn cần những phương pháp chuyên biệt phù hợp với từng tình trạng.

EXOMIND sử dụng nền tảng ExoTMS với xung từ trường có định hướng nhằm điều biến hoạt động thần kinh

Kiến thức chuyên môn đi cùng trải nghiệm cá nhân

Song song với hoạt động ra mắt công nghệ, hội đồng chuyên môn Sehun chia sẻ những kiến thức thiết thực về sức khỏe vùng kín, giúp khách mời hiểu hơn về các thay đổi của cơ thể và cách chủ động chăm sóc bản thân. Những nội dung vốn thường ít được trao đổi công khai được tiếp cận trong không khí cởi mở, tạo cơ hội để khách hàng đặt câu hỏi và hiểu rõ hơn về những lựa chọn hiện có.

Sự kiện còn có hoạt động tư vấn riêng và phân tích da bằng công nghệ tích hợp A.I.

Hoạt động tư vấn riêng và phân tích da bằng công nghệ tích hợp A.I. cũng là một phần đáng chú ý của chương trình. Thay vì chỉ quan tâm đến một vấn đề bề mặt, khách hàng có thêm cơ hội trao đổi về tình trạng hiện tại, mục tiêu thẩm mỹ và các phương án có thể cân nhắc. Kết quả phân tích da đóng vai trò tham khảo trong quá trình tư vấn, không thay thế việc thăm khám chuyên môn khi cần thiết.

Không khí buổi gặp gỡ thêm rộn ràng với tiệc trà và phần bốc thăm may mắn, nơi nhiều phần quà cùng voucher làm đẹp được trao đến khách tham dự. Những hoạt động này tạo sự kết nối giữa khách hàng, đội ngũ Sehun và đại diện BTL Aesthetics Vietnam, giúp chương trình giữ được sự cân bằng giữa nội dung chuyên môn và trải nghiệm tri ân.

Đẹp theo cách riêng, được chăm sóc theo nhu cầu riêng

Thông qua sự kiện, Sehun gửi lời tri ân đến phái đẹp bằng việc mở rộng cơ hội tiếp cận kiến thức và các giải pháp chăm sóc hiện đại.

Đại diện BTL Aesthetics Vietnam, hội đồng chuyên môn và các khách mời tại sự kiện

Bốn công nghệ không thay thế lẫn nhau, bởi mỗi thiết bị hướng đến một mục tiêu riêng. Điều quan trọng là khách hàng được thăm khám, hiểu rõ đặc điểm của mình và có cơ sở để lựa chọn liệu trình phù hợp. Đây cũng là tinh thần mà "Đẹp theo cách mình yêu" muốn gửi gắm: không áp đặt một chuẩn mực duy nhất, mà tôn trọng sự đa dạng trong nhu cầu, vẻ đẹp và hành trình chăm sóc của mỗi người phụ nữ.