"Sáng ngời biển trời Tây Nam" – Giai điệu kết nối hậu phương với tiền tiêu

Được giới thiệu trong không khí hướng về Hành trình Tây Nam và Nhà giàn DKI năm 2026, ca khúc "Sáng ngời biển trời Tây Nam" đưa người nghe theo chuyến tàu vượt sóng, từ Thành phố mang tên Bác đến những vùng biển, đảo xa xôi.

Mở đầu bằng câu hát "Tàu ta lướt về Tây Nam mến thương…", nhạc phẩm khắc họa vẻ đẹp biển trời Tây Nam, hình ảnh người chiến sĩ kiên cường cùng tình quân dân gắn bó. Giai điệu hào sảng hòa quyện với ca từ thiết tha, tạo nên bức tranh giàu cảm xúc về vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Không chỉ ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, tác phẩm còn tôn vinh những con người ngày đêm bám biển, giữ đảo, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia.

"Sáng ngời biển trời Tây Nam" – Lan tỏa tình yêu biển, đảo quê hương

Thông điệp "Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc" xuyên suốt ca khúc, thể hiện sự gắn kết giữa hậu phương và tiền tiêu, giữa tình yêu quê hương với trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Trong hành trình hướng về biển Tây Nam và Nhà giàn DKI năm 2026, nhạc phẩm trở thành lời nhắn gửi đầy nghĩa tình của TP.HCM đến cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân nơi đầu sóng.

"Sáng ngời biển trời Tây Nam" không chỉ là một ca khúc mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và tình yêu biển, đảo Việt Nam.

Ca khúc: "Sáng ngời biển trời Tây Nam" – Nhạc và lời: Mai Trâm.

Đón đọc chuyên trang "Tây Nam và Nhà giàn DK1 – Dấu ấn một hải trình" để cùng khám phá những câu chuyện xúc động, dấu ấn ý nghĩa và nghĩa tình sâu nặng giữa hậu phương với cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu Tổ quốc.