Sứ mệnh giữ biển và nhịp cầu nối những bờ vui của tàu KN491

Trong suốt 10 năm qua, cán bộ, chiến sĩ tàu KN491 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ vững chắc chủ quyền và quyền tài phán quốc gia. Không chỉ làm nhiệm vụ chấp pháp, con tàu còn được ví như một "ngôi nhà di động" đầy ấm áp, đảm nhận vai trò chủ đạo trong việc đưa đón hàng ngàn lượt đại biểu cùng hàng trăm tấn hàng hóa từ đất liền ra thăm quân và dân tại quần đảo Trường Sa, vùng biển Tây Nam và các nhà giàn DK1.

Đặc biệt, với phương châm "giúp đỡ ngư dân như người thân", KN491 luôn nằm trong đội hình tìm kiếm cứu nạn trọng điểm. Bất chấp đêm tối hay thời tiết khắc nghiệt, thủy thủ đoàn luôn sẵn sàng tăng tốc tối đa, vượt sóng dữ ứng cứu kịp thời hàng trăm lượt tàu cá, đưa bà con ngư dân gặp nạn trở về đất liền an toàn.

Bản lĩnh người lính biển và sự hiệp đồng chặt chẽ

Sức mạnh giúp KN491 vững vàng trước mọi thử thách được kết tinh từ kỷ luật thép và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các vị trí công tác. Từ sự tập trung cao độ nơi buồng lái, sự chuẩn xác của tổ xuồng chuyển tải khi canh từng con sóng đưa đại biểu lên đảo, đến những ca trực 24/24 giờ tại "trái tim" buồng máy và những bữa cơm nóng hổi từ gian bếp hậu cần – tất cả đã tạo nên một tập thể đoàn kết, đồng lòng.

Mỗi chuyến hải trình khép lại lại mở ra một hành trình mới. Tàu KN491 vẫn đang ngày đêm rẽ sóng, tiếp nối sứ mệnh thiêng liêng giữ gìn bình yên cho biển đảo quê hương.

Đón đọc chuyên trang "Tây Nam và Nhà giàn DK1 - Dấu ấn một hải trình" để cùng nhìn lại những dấu ấn ý nghĩa trong hành trình kết nối hậu phương với biển, đảo Tổ quốc.