Đón đọc chuyên trang " Tây Nam và Nhà giàn DK1 – Dấu ấn một hải trình " để cùng khám phá những câu chuyện xúc động, dấu ấn ý nghĩa và nghĩa tình sâu nặng giữa hậu phương với cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Vượt gần 1.000 hải lý, hành trình đến với biển đảo Tây Nam và Nhà giàn DK1/10 của Đoàn đại biểu TP.HCM không chỉ mang theo những phần quà nghĩa tình, mà còn ghi dấu những cuộc hội ngộ xúc động, tiếp thêm động lực cho cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Trong chuyến công tác kéo dài 8 ngày, hơn 200 thành viên đoàn đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại 7 đảo và 1 nhà giàn. Hành trình hướng về biển đảo Tây Nam trở thành nhịp cầu kết nối hậu phương với những người ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Biển đảo Tây Nam: Vững vàng những "pháo đài thép" giữa trùng khơi

Từ Côn Đảo, Hòn Khoai, Hòn Chuối, Thổ Chu, Nam Du, Phú Quốc đến Nhà giàn DK1/10, mỗi điểm đến đều ghi dấu tinh thần kiên cường, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió.

Tại Trạm Ra-đa 590 ở Côn Đảo, Trạm Ra-đa 595 trên đảo Hòn Khoai hay Trạm Ra-đa 625 trên đảo Hòn Đốc, lực lượng làm nhiệm vụ duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, giám sát vùng biển, phối hợp bảo đảm an ninh và hỗ trợ ngư dân.

Đặc biệt, Nhà giàn DK1/10 giữa thềm lục địa phía Nam được ví như một "pháo đài thép" bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên trì bám trụ, thực hiện nhiệm vụ và từng bước cải thiện đời sống bằng những hoạt động tăng gia sản xuất.

Những câu chuyện từ các điểm đảo cho thấy phía sau sự bình yên của đất liền là tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó và những hy sinh thầm lặng của người lính nơi tuyến đầu.

Biển đảo Tây Nam: Hơn 7 tỷ đồng nghĩa tình từ hậu phương

Không chỉ thăm hỏi, động viên, Đoàn đại biểu TP.HCM còn trao tặng các công trình, trang thiết bị và phần quà với tổng trị giá hơn 7 tỷ đồng, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, huấn luyện và công tác của các lực lượng trên đảo, nhà giàn.

Nhiều công trình thiết thực được triển khai như nhà sinh hoạt đa năng trị giá 200 triệu đồng tại Trạm Ra-đa 590, vườn rau mái che trị giá 400 triệu đồng tại Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, cùng hệ thống năng lượng mặt trời, thiết bị phục vụ đời sống và sản xuất.

Đặc biệt, hành trình còn ghi dấu cuộc hội ngộ xúc động tại Nhà giàn DK1/10 khi hai phụ huynh bất ngờ gặp lại con trai đang thực hiện nhiệm vụ. Những cái ôm sau thời gian dài xa cách, món mì Quảng quê nhà và món quà nhỏ từ gia đình đã trở thành biểu tượng đẹp của tình cảm hậu phương dành cho người lính.

Khép lại chuyến công tác, điều đọng lại không chỉ là giá trị vật chất của những công trình, phần quà mà còn là sự gắn kết quân dân, tình yêu quê hương và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.