Sân bay Phú Quốc sẽ tạm đóng đường cất, hạ cánh số 1 để nâng cấp, mở rộng

Chuyến bay SPQ1955 của Sun PhuQuoc Airways là chuyến bay thương mại đầu tiên trên đường cất, hạ cánh mới tại Cảng Hàng không Phú Quốc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sau khi đường cất, hạ cánh số 2 đi vào khai thác vào sáng nay (ngày 29/10, theo thông tin từ Tập đoàn Sun Group, Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ tạm đóng đường cất, hạ cánh số 1 hiện hữu để nâng cấp chiều dài từ 3.000m lên 3.500m và mở rộng tổng chiều rộng lên 75m, gồm 45m mặt đường bê tông và lề đường nhựa rộng 15m mỗi bên.

Sau nâng cấp, đường cất, hạ cánh số 1 đủ điều kiện tiếp nhận các tàu bay thân rộng như Boeing B747-8F và Airbus A380-800. Trong khoảng sáu tháng thi công đường cất, hạ cánh số 1, toàn bộ hoạt động cất hạ cánh được chuyển sang đường cất, hạ cánh số 2, bảo đảm khai thác thông suốt lịch bay mùa Đông 2026/2027, khi tần suất chuyến bay dự kiến tăng khoảng 34%. Đường cất, hạ cánh số 1 dự kiến trở lại hoạt động từ tháng 5/2027.

Báo cáo của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho thấy đơn vị đã điều hành 38 chuyến bay đến, đi tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, gồm 25 chuyến đến và 13 chuyến đi. Trong số đó, 5 chuyến bay đã hạ cánh an toàn trên đường cất, hạ cánh số 2 (đường bằng) vừa được đưa vào khai thác.

Cụ thể, lúc 7h04 ngày 29/10, chuyến bay SPQ1955 của Sun PhuQuoc Airways, sử dụng máy bay Airbus A321neo, đã hạ cánh trên đường băng số 2, ký hiệu 10L/28R. Đây là chuyến bay đầu tiên hạ cánh trên đường băng mới. Tiếp đó, Đài Kiểm soát không lưu Phú Quốc tiếp tục điều hành các chuyến bay hạ cánh an toàn. Trong số các máy bay được phục vụ có dòng thân rộng Airbus A330 và Boeing 787.

“Kết quả khai thác trong những giờ đầu cho thấy sự sẵn sàng của đội ngũ kiểm soát viên không lưu, hệ thống trang thiết bị và phương án điều hành bay. Hoạt động điều hành được triển khai theo quy trình chuyên môn và yêu cầu bảo đảm an toàn, với sự phối hợp giữa VATM và các đơn vị liên quan,” lãnh đạo VATM nhấn mạnh.

Trong giai đoạn đầu khai thác, VATM tiếp tục theo dõi, đánh giá tình hình thực tế, duy trì trạng thái sẵn sàng của hệ thống kỹ thuật và nhân lực. Các đơn vị phối hợp xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, bảo đảm hoạt động bay an toàn, liên tục và thông suốt.

Lãnh đạo VATM cho rằng việc đưa đường băng số 2 vào khai thác, cùng với phân khu kiểm soát tiếp cận Phú Quốc (APP Phú Quốc) đã hoạt động từ ngày 1/10/2026, góp phần nâng cao năng lực tổ chức, điều hành hoạt động bay tại sân bay. Phân khu tiếp cận đảm nhiệm điều hành máy bay đến gần và rời khu vực sân bay, phối hợp với đài kiểm soát không lưu để duy trì luồng bay an toàn, thông suốt.

Khi hai đường cất, hạ cánh cùng vận hành, Sân bay quốc tế Phú Quốc sẽ gia tăng năng lực phục vụ giờ cao điểm, nâng cao tính linh hoạt và duy trì khai thác ngay cả khi một đường cất, hạ cánh cần bảo trì hoặc phát sinh tình huống bất thường.

Nhà ga hành khách T2 cũng đang được Sun Group gấp rút hoàn thiện, dự kiến đưa vào khai thác cùng thời điểm đường cất, hạ cánh số 1 trở lại hoạt động vào tháng 5/2027 nhằm sẵn sàng phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Giai đoạn 1, Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc hướng tới công suất 24 triệu lượt khách mỗi năm, có thể mở rộng lên 50 triệu lượt trong dài hạn.

Năm 2027, sân bay dự kiến đón khoảng 13,5 triệu lượt khách, trong đó hơn một nửa là khách quốc tế. Hệ thống hai đường cất, hạ cánh cùng nhà ga T2 sẽ là nền tảng để Sân bay quốc tế Phú Quốc phục vụ APEC 2027, mở rộng kết nối quốc tế và từng bước trở thành “sân bay điểm đến” tích hợp đầu tiên của Việt Nam.

Đường băng số 2 dài 3.300m, rộng 45m, được đưa vào khai thác ngày 29/10/2026 sau 8 tháng thi công. Công trình đáp ứng tiêu chuẩn Code E của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), phù hợp phục vụ nhiều loại máy bay thân rộng.

Công trình được trang bị hệ thống hạ cánh bằng thiết bị kết hợp thiết bị đo cự ly và hệ thống đèn hiệu cấp II. Các thiết bị này cung cấp tín hiệu dẫn hướng, thông tin khoảng cách và tín hiệu ánh sáng, hỗ trợ phi công trong quá trình tiếp cận, hạ cánh.

Nguồn: Vietnamplus/TTXVN



