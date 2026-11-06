SABECO ra mắt 333 Triple Pure bằng trải nghiệm đa giác quan

Với thiết kế lon 250ml, 333 Triple Pure được SABECO bổ sung vào danh mục thương hiệu 333, hướng đến nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng. Sự kiện tại Thủ Thiêm Riverstage giúp khách tham dự tìm hiểu các cải tiến trong quy trình sản xuất.

333 Triple Pure qua lăng kính công nghệ

Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm mới 333 Triple Pure ngày 6/11/2026 tại Thủ Thiêm Riverstage, TP. Hồ Chí Minh. Chương trình được xây dựng theo hình thức trải nghiệm đa giác quan, kết hợp hình ảnh, âm nhạc và các hoạt động tương tác để giới thiệu những cải tiến trong quy trình sản xuất bia.

SABECO giới thiệu dòng bia 333 Triple Pure với thiết kế lon 250ml, ứng dụng công nghệ ba lần lọc và bổ sung chiết xuất hoa bia qua ba giai đoạn sản xuất

Điểm đáng chú ý của 333 Triple Pure nằm ở công nghệ ba lần lọc và kỹ thuật bổ sung chiết xuất hoa bia trong ba giai đoạn của quá trình nấu bia. Theo SABECO, sự kết hợp này tạo nên đặc tính hương vị riêng của sản phẩm, đồng thời hướng đến hàm lượng carbohydrate và calorie thấp hơn.

Bên cạnh thay đổi về công nghệ, sản phẩm được thiết kế dưới dạng lon 250ml, thay vì tập trung vào những quy cách đóng gói dung tích lớn hơn. Có thể nói rằng, đây là một trong những hướng điều chỉnh danh mục sản phẩm nhằm thích ứng với sự đa dạng trong nhu cầu và thói quen tiêu dùng.

Khách tham dự sự kiện tìm hiểu những cải tiến trong quy trình sản xuất và đặc điểm của sản phẩm mới thuộc thương hiệu 333

Tại sự kiện, khách tham dự trải nghiệm không gian "TRẠM 3 CHUẨN", nơi những thông tin về quy trình sản xuất và đặc điểm của sản phẩm được truyền tải qua các hiệu ứng thị giác cùng hệ thống trưng bày tương tác. Các hoạt động được thiết kế theo hành trình khám phá, từ tìm hiểu công nghệ nấu bia đến tiếp cận sản phẩm thực tế.

Diễn viên Uyển Ân cũng có mặt tại chương trình và tham gia hoạt động trải nghiệm. Sự xuất hiện của các khách mời cùng không gian tổ chức theo chủ đề cho thấy cách SABECO kết hợp hoạt động giới thiệu sản phẩm với những hình thức tương tác trực tiếp tại sự kiện.

Diễn viên Uyển Ân có mặt tại sự kiện, trải nghiệm hương vị mới từ 333 Triple Pure

333 Triple Pure trong chiến lược đổi mới

Việc bổ sung dòng sản phẩm mới diễn ra trong bối cảnh SABECO tiếp tục điều chỉnh danh mục nhằm đáp ứng những thay đổi của thị trường đồ uống. Bên cạnh duy trì các thương hiệu lâu năm, doanh nghiệp chú trọng cải tiến quy trình sản xuất, thiết kế bao bì và phương thức giới thiệu sản phẩm.

Bà Patsy Lim - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Marketing của SABECO, cho biết hoạt động đổi mới của doanh nghiệp bắt đầu từ việc nghiên cứu những thay đổi trong nhu cầu và phong cách sống của người tiêu dùng. Trên cơ sở đó, 333 Triple Pure được phát triển bằng cách kết hợp kinh nghiệm sản xuất bia với cải tiến công nghệ và hình thức đóng gói.

Không gian trải nghiệm đa giác quan "TRẠM 3 CHUẨN" sử dụng hiệu ứng ánh sáng và các hoạt động tương tác để truyền tải câu chuyện về công nghệ sản xuất bia

Theo đại diện SABECO, việc giới thiệu sản phẩm mới là một phần trong định hướng mở rộng danh mục thương hiệu 333, nhằm đáp ứng nhiều nhóm nhu cầu và hoàn cảnh tiêu dùng khác nhau. Doanh nghiệp cũng xem những hoạt động trải nghiệm trực tiếp là phương thức để truyền tải thông tin về công nghệ và đặc điểm sản phẩm.

Sự ra đời của 333 Triple Pure nằm trong định hướng đổi mới, đa dạng hóa danh mục sản phẩm của SABECO

Hiện SABECO vận hành hệ thống 26 nhà máy bia, với mạng lưới phân phối gồm hàng trăm nghìn điểm bán lẻ trên cả nước. Danh mục của doanh nghiệp có ba thương hiệu chủ lực gồm Bia Saigon, Bia 333 và Bia Lạc Việt.

Từ năm 2019 đến nay, các sản phẩm thuộc danh mục của SABECO đã nhận gần 80 giải thưởng quốc tế. Trong năm 2026, thương hiệu 333 được ghi nhận tại World Beer Awards và Australian International Beer Awards. Những kết quả này được SABECO đặt trong định hướng duy trì chất lượng sản xuất và phát triển các thương hiệu hiện có.

Khách tham dự tương tác với sản phẩm tại sự kiện giới thiệu 333 Triple Pure, một trong những hoạt động truyền thông trải nghiệm được SABECO triển khai

Sự kiện giới thiệu 333 Triple Pure cho thấy một hướng tiếp cận trong hoạt động đổi mới sản phẩm của doanh nghiệp ngành bia, khi các cải tiến kỹ thuật được kết hợp với hình thức truyền thông trải nghiệm. Đối với SABECO, đây là bước tiếp theo trong quá trình phát triển danh mục sản phẩm và điều chỉnh cách tiếp cận người tiêu dùng trước những thay đổi của thị trường.