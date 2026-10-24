Ra mắt 84X: Đưa bài toán doanh nghiệp thành cơ hội đổi mới sáng tạo

Nền tảng đổi mới sáng tạo 84X vận hành qua ba trụ cột

84X được hình thành từ hợp tác giữa Trường Đại học Văn Lang và NUSX - Khối Đổi mới sáng tạo và Doanh nghiệp thuộc NUS. Hợp tác được công bố tại Diễn đàn Kết nối Công nghệ Việt Nam - Singapore lần thứ nhất ngày 29/5/2026.

Tên gọi 84X gắn với định hướng phát triển giải pháp tại Việt Nam: "84" là mã quốc gia Việt Nam, còn "X" thể hiện sức mạnh nhân lên thông qua kết nối và tăng tốc.

Theo mô hình này, doanh nghiệp đưa ra bài toán, nhà trường cung ứng nhân lực và công nghệ, còn Nhà nước kiến tạo môi trường thuận lợi

Ông Edward Lim - Giám đốc Quốc gia Việt Nam, Khối Đổi mới sáng tạo và Doanh nghiệp, Đại học Quốc gia Singapore, cho biết nền tảng hướng đến cách tiếp cận đổi mới sáng tạo ở cấp độ hệ thống, thay vì triển khai các dự án độc lập, thiếu liên kết.

Với 84X, chúng tôi xây dựng một lộ trình xuyên suốt, từ phát triển năng lực cá nhân, hình thành ý tưởng, xây dựng đội ngũ đến phát triển startup và tiếp cận thị trường. Ông Edward Lim - Giám đốc Quốc gia Việt Nam, Khối Đổi mới sáng tạo và Doanh nghiệp, Đại học Quốc gia Singapore

Nền tảng 84X được triển khai theo ba trụ cột. Trụ cột thứ nhất, 84X Develop hỗ trợ phát triển nhân lực thông qua chương trình thực tập tại B71 Vietnam dành cho tối đa 2 ứng viên mỗi năm, đồng thời tiến cử 1 ứng viên nhận học bổng thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS). Trụ cột thứ hai, 84X Connect tạo không gian kết nối cho khoảng 170 sinh viên và nhà sáng lập, trong đó dành 100 suất cho sinh viên Trường Đại học Văn Lang. Trụ cột thứ ba, 84X Accelerate kết nối 10 startup đến từ Việt Nam, Singapore và Nhật Bản với các doanh nghiệp để thử nghiệm giải pháp trong 12 tuần. Chương trình không thu phí tham gia, đồng thời không yêu cầu chuyển nhượng cổ phần hay quyền sở hữu trí tuệ từ các startup.

B71 Vietnam và Trường Đại học Văn Lang ra mắt nền tảng 84X nhằm kết nối doanh nghiệp, nhà trường và startup

84X kết nối nguồn lực, thúc đẩy giải pháp từ bài toán thực tiễn

Điểm đáng chú ý của 84X là đưa nhu cầu thực tế của doanh nghiệp vào quá trình hình thành ý tưởng và phát triển giải pháp. Qua đó, sinh viên có cơ hội vận dụng kiến thức vào những vấn đề cụ thể, còn startup được thử nghiệm sản phẩm trước khi mở rộng triển khai.

Các diễn giả trao đổi về phương thức thương mại hóa ý tưởng và cơ chế hợp tác giữa các bên nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào thực tiễn

PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang cho biết nền tảng cho phép người tham gia đưa ý tưởng lên bất kỳ lúc nào. Bà kỳ vọng những dự án khởi nghiệp đầu tiên sẽ bắt đầu ngay trong khuôn viên trường trong vòng một năm tới.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ cho biết thành phố hiện có 42 chương trình vườn ươm, trung tâm đổi mới sáng tạo và tăng tốc khởi nghiệp. Trong đó, 84X là một trong 20 chương trình có sự tham gia của trường đại học, một trong 15 chương trình có định hướng chuyên đề và một trong 5 chương trình có đối tác quốc tế uy tín ngay từ đầu.

Toàn cảnh sự kiện

Theo lãnh đạo Thành phố, sự hợp tác giữa NUS và Trường Đại học Văn Lang tạo điều kiện để 84X trở thành môi trường thử nghiệm thực tế, nơi sinh viên có thể trải nghiệm và phản hồi về các giải pháp được phát triển. TP. Hồ Chí Minh cũng sẵn sàng đặt hàng giải pháp cho những lĩnh vực như tài chính tiêu dùng và bán lẻ, đồng thời kỳ vọng các sản phẩm đầu tiên của nền tảng sẽ xuất hiện trong quý I/2027.