BTEC FPT TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tốt nghiệp khóa 7, góp phần phát triển nguồn nhân lực chuẩn quốc tế

Toàn cảnh Lễ tốt nghiệp khóa 7 của Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT TP. Hồ Chí Minh, ngày 23/10/2026

Lễ tốt nghiệp năm nay ghi nhận sự trưởng thành của sinh viên thuộc ba ngành: Lập trình máy tính, Quản trị kinh doanh và Thiết kế đồ họa. Đây đều là những lĩnh vực gắn với hoạt động chuyển đổi số, phát triển kinh doanh và sáng tạo, đòi hỏi người lao động không chỉ nắm vững kiến thức chuyên môn mà còn có khả năng ứng dụng linh hoạt trong môi trường làm việc thực tế.

Trong bối cảnh yêu cầu tuyển dụng ngày càng chú trọng năng lực thực hành, kỹ năng ngoại ngữ và khả năng thích nghi, việc chuẩn bị cho sinh viên tiếp cận môi trường doanh nghiệp ngay từ quá trình học trở thành một trong những định hướng được BTEC FPT chú trọng.

Đại biểu, giảng viên và sinh viên thực hiện nghi thức chào cờ tại Lễ tốt nghiệp khóa 7

Học từ thực tiễn, phát triển năng lực nghề nghiệp

Với triết lý "học thật, làm thật, thi thật", BTEC FPT triển khai chương trình đào tạo kéo dài 2 năm, hướng đến việc rút ngắn khoảng cách giữa kiến thức trong nhà trường và những yêu cầu thực tế tại doanh nghiệp.

Thay vì chỉ tiếp cận lý thuyết, sinh viên được rèn luyện thông qua các dự án thực tiễn, qua đó từng bước hình thành tư duy giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng vận dụng kiến thức vào những tình huống cụ thể.

Đối với sinh viên ngành Lập trình máy tính, năng lực chuyên môn cần được thể hiện thông qua khả năng xây dựng và giải quyết các bài toán công nghệ. Trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh, tư duy tổ chức, phối hợp và xử lý tình huống là những yếu tố quan trọng. Trong khi đó, sinh viên Thiết kế đồ họa cần kết hợp khả năng sáng tạo với yêu cầu về tính ứng dụng của sản phẩm.

Dù có đặc thù nghề nghiệp khác nhau, các lĩnh vực này đều đặt ra yêu cầu chung: người học cần chuyển hóa kiến thức thành năng lực thực hiện công việc.

Các tân khoa trong trang phục tốt nghiệp cùng đại biểu, khách mời tham dự buổi lễ.

Theo định hướng đào tạo của BTEC FPT, ngoại ngữ và kỹ năng phối hợp làm việc nhóm cũng được chú trọng song song với kiến thức chuyên ngành. Đây là những năng lực giúp sinh viên tăng khả năng thích nghi khi tiếp cận môi trường làm việc có yêu cầu chuyên môn và tính hợp tác cao.

Điểm đáng chú ý của mô hình đào tạo này không chỉ nằm ở thời gian học tập được tối ưu, mà còn ở cách tổ chức quá trình học hướng đến kết quả đầu ra. Thông qua các dự án và hoạt động thực hành, sinh viên có điều kiện tích lũy kinh nghiệm, xây dựng sự tự tin trước khi chính thức gia nhập thị trường lao động.

Chia sẻ tại sự kiện, Nguyễn Thị Thu Phương - cựu sinh viên, thủ khoa ngành Thiết kế đồ họa năm 2025 của BTEC FPT, bày tỏ niềm vui khi trở lại tham dự lễ tốt nghiệp trong không khí trang trọng và đầy cảm xúc. Nhìn lại hành trình học tập, Thu Phương cho biết điều khiến em tự hào nhất là môi trường giáo dục thân thiện, nơi giảng viên và đội ngũ nhà trường luôn quan tâm, hỗ trợ sinh viên trong suốt quá trình học. Gửi lời nhắn đến các tân khoa, Thu Phương khuyến khích các bạn giữ vững sự tự tin, không ngại vấp ngã và tiếp tục nỗ lực trên hành trình phát triển nghề nghiệp phía trước.

Cựu sinh viên Nguyễn Thị Thu Phương, thủ khoa ngành Thiết kế đồ họa năm 2025

Tấm bằng tốt nghiệp và hành trang bước vào tương lai

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Hải Long - Giám đốc Cao đẳng quốc tế BTEC FPT nhấn mạnh ý nghĩa của chặng đường học tập, đồng thời gửi gắm thông điệp đến các tân khoa:

"Tấm bằng các em nhận được hôm nay là thành quả của những nỗ lực, kiên trì và cố gắng trong suốt chặng đường học tập. Đó không chỉ là sự ghi nhận về kiến thức, kỹ năng mà còn là minh chứng cho hành trình trưởng thành của mỗi em tại BTEC FPT. Hy vọng các em sẽ luôn giữ tinh thần ham học hỏi, dám đón nhận thử thách, không ngừng hoàn thiện bản thân và chủ động nắm bắt những cơ hội phía trước."

Các tân khoa BTEC FPT TP. Hồ Chí Minh nhận bằng tốt nghiệp tại Lễ tốt nghiệp khóa 7, đánh dấu cột mốc trưởng thành và mở ra hành trình phát triển nghề nghiệp phía trước

Trao đổi rộng hơn tại Lễ tốt nghiệp, ông Vũ Hải Long - Giám đốc Cao đẳng quốc tế BTEC FPT cho biết, nhà trường tự hào khi có hơn 1.000 sinh viên tốt nghiệp, đặc biệt là sự sẵn sàng của các tân khoa trước những yêu cầu mới của thị trường lao động. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số đang tác động mạnh mẽ đến việc làm, BTEC FPT chú trọng giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm ngay từ quá trình học thông qua các dự án thực tế và hoạt động hợp tác doanh nghiệp.

Hướng đến cột mốc 10 năm thành lập vào năm 2027, nhà trường tiếp tục cải tiến chương trình đào tạo, mở rộng cơ hội thực tập thông qua mạng lưới hơn 2.000 doanh nghiệp hợp tác, đồng thời phối hợp với Pearson tích hợp 13 bộ kỹ năng mềm vào chương trình học, giúp sinh viên nâng cao năng lực thích ứng và hội nhập thị trường lao động quốc tế.

Khoảnh khắc ông Vũ Hải Long gửi gắm thông điệp đến các tân khoa từ sân khấu buổi lễ.

Thông điệp tại buổi lễ cũng đặt ra một góc nhìn rộng hơn về giá trị của giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh hiện nay. Khi yêu cầu công việc liên tục thay đổi, những kiến thức tích lũy trên giảng đường cần tiếp tục được cập nhật và hoàn thiện thông qua quá trình làm việc thực tế.

Bởi vậy, lễ tốt nghiệp không đơn thuần là thời điểm khép lại hành trình học tập, mà còn đánh dấu sự chuyển tiếp từ môi trường đào tạo sang giai đoạn tự khẳng định năng lực nghề nghiệp.

Chia sẻ tại sự kiện, Nguyễn Thị Ngọc Ly - Cựu sinh viên tốt nghiệp khóa 2025, thủ khoa ngành Marketing của BTEC FPT, bày tỏ niềm vui và xúc động khi những nỗ lực học tập được ghi nhận. Theo Ngọc Ly, sự đồng hành, động viên của giảng viên cùng những trải nghiệm từ các dự án thực tế đã giúp em tự tin hơn khi bước vào thị trường lao động. "Ban đầu, em từng nghĩ thị trường lao động rất màu hồng, nhưng thực tế không như mình tưởng", Ngọc Ly chia sẻ. Trong thời gian tới, em mong muốn kết hợp kiến thức Marketing với niềm đam mê ẩm thực để phát triển sự nghiệp, đồng thời tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn.

Nguyễn Thị Ngọc Ly, thủ khoa ngành Marketing, khóa tốt nghiệp 2025,

BTEC HND Level 5 (Bằng Cao đẳng cấp độ 5 của Vương quốc Anh: Mở rộng cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp

Một trong những điểm nổi bật của chương trình đào tạo tại BTEC FPT là sinh viên hoàn thành chương trình, đáp ứng đầy đủ điều kiện sẽ được nhận bằng BTEC HND Level 5 do Tổ chức Giáo dục Pearson (Vương quốc Anh) cấp.

Theo thông tin từ BTEC FPT, văn bằng này được công nhận tại hơn 100 quốc gia và hơn 700 trường đại học, tổ chức giáo dục trên toàn thế giới, tạo thêm lựa chọn cho sinh viên trong việc tiếp tục học tập hoặc phát triển nghề nghiệp.

BTEC HND Level 5 là văn bằng giáo dục đại học theo hệ thống của Vương quốc Anh, có giá trị học thuật tương đương hai năm đầu của chương trình cử nhân. Đây là cơ sở để người học tìm kiếm cơ hội chuyển tiếp lên chương trình đại học phù hợp, tùy theo điều kiện tiếp nhận của từng cơ sở giáo dục.

Nguyễn Thị Ngọc Ly nhận phần vinh danh trên sân khấu trong chương trình lễ tốt nghiệp

Với lộ trình đào tạo 2 năm tại Việt Nam, sinh viên có điều kiện tối ưu thời gian, chi phí học tập, đồng thời tích lũy kiến thức và kỹ năng phục vụ công việc. Sau khi tốt nghiệp, người học có thể lựa chọn tham gia thị trường lao động hoặc tiếp tục học tập theo các lộ trình chuyển tiếp tại những trường đại học phù hợp ở Anh, Mỹ, Úc và các quốc gia khác.

Sự linh hoạt này mang đến nhiều lựa chọn cho người học, đặc biệt khi nhu cầu phát triển nghề nghiệp ngày càng đa dạng. Việc sở hữu văn bằng quốc tế là một lợi thế về nền tảng đào tạo, trong khi năng lực thực tế, kinh nghiệm và tinh thần chủ động tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong quá trình tìm kiếm cơ hội việc làm.





Một tân khoa cùng người thân lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ tại khu vực chụp ảnh của lễ tốt nghiệp năm 2026.

Hướng đến cột mốc 10 năm hình thành và phát triển

Lễ tốt nghiệp khóa 7 cũng diễn ra trong giai đoạn BTEC FPT chuẩn bị hướng tới dấu mốc 10 năm thành lập vào năm 2027.

Được triển khai trong môi trường giáo dục FPT với chương trình đào tạo Pearson BTEC của Vương quốc Anh, BTEC FPT theo đuổi định hướng gắn kiến thức chuyên môn với hoạt động thực hành và yêu cầu nghề nghiệp.

Cột mốc 10 năm sắp tới là dịp để nhà trường nhìn lại hành trình phát triển, ghi nhận những đóng góp của đội ngũ giảng viên, cán bộ, các thế hệ sinh viên và đối tác, đồng thời xác định mục tiêu cho giai đoạn tiếp theo.

Trong hành trình đó, mỗi mùa tốt nghiệp không chỉ phản ánh kết quả đào tạo mà còn là dấu mốc trưởng thành của người học. Thành công của một chương trình giáo dục vì thế không chỉ được nhìn nhận qua văn bằng trao tại buổi lễ, mà còn thông qua khả năng sinh viên tiếp tục học hỏi, thích nghi và đóng góp trong môi trường làm việc thực tế.

Tân khoa và các thành viên gia đình ghi lại kỷ niệm trong ngày lễ tốt nghiệp

Từ giảng đường đến môi trường làm việc, hành trình của các tân khoa vẫn còn nhiều thử thách. Với nền tảng kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm được tích lũy trong quá trình đào tạo, sinh viên BTEC FPT được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy năng lực, chủ động nắm bắt cơ hội và thích nghi với những chuyển động của thị trường lao động.

Lễ tốt nghiệp khóa 7 vì vậy không chỉ là dịp tôn vinh thành quả học tập, mà còn góp phần khẳng định định hướng đào tạo gắn với thực tiễn, hướng đến chuẩn bị nguồn nhân lực có năng lực chuyên môn, kỹ năng và khả năng hội nhập trong môi trường làm việc ngày càng đa dạng.