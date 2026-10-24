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Chính trị

Quốc hội xem xét khung pháp lý mới cho các ngành công nghiệp văn hóa

HOÀNG HƯƠNG, NGỌC TUẤN
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(HTV) - Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra 5 dự án luật, trong đó có dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện thể chế, tạo hạ tầng pháp lý hỗ trợ sáng tạo và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Xác định hạ tầng số và sở hữu trí tuệ là trụ cột sáng tạo

Sáng 24/10, tiếp tục chương trình kỳ họp, Quốc hội đã làm việc tại hội trường để nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra đối với 5 dự án luật thuộc các lĩnh vực tài nguyên - môi trường, y tế, công nghiệp văn hóa và sở hữu trí tuệ.

Quốc hội xem xét khung pháp lý mới cho các ngành công nghiệp văn hóa - Ảnh 1.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Trong đó, dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa được xây dựng gồm 8 chương, 39 điều. Điểm nổi bật của dự thảo luật lần này là lần đầu tiên đưa ra quy định xem phần mềm phục vụ sáng tạo và nền tảng số hỗ trợ quyền sở hữu trí tuệ trong các ngành công nghiệp văn hóa là hạ tầng có chức năng hỗ trợ sáng tạo. Hệ thống này đồng thời giúp lưu vết quá trình sáng tạo để làm căn cứ chứng minh, bảo hộ và khai thác thương mại hiệu quả.

Bên cạnh đó, dự luật cũng quy định rõ ràng hơn các căn cứ pháp lý đối với việc khai thác, sử dụng quyền sở hữu trí tuệ trong toàn ngành, đồng thời tạo cơ chế hỗ trợ nâng cao năng lực định giá tài sản trí tuệ.

Lưu ý tránh trùng lặp và hoàn thiện cơ chế thử nghiệm

Qua thẩm tra, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tán thành sự cần thiết ban hành luật nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, Ủy ban đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc, rà soát kỹ lưỡng các quy định để không trùng lắp với các luật chuyên ngành khác.

Cụ thể, đối với việc phát triển hệ sinh thái thử nghiệm có kiểm soát trong các ngành công nghiệp văn hóa, Ủy ban lưu ý không quy định nội dung ưu tiên đối với mô hình du lịch chữa bệnh do không thuộc phạm vi các ngành công nghiệp văn hóa.

Đồng thời, dự luật chỉ nên tập trung quy định các cơ chế đặc thù về thử nghiệm có kiểm soát mang tính chất ngành để tránh chồng chéo với Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời cần cân nhắc thận trọng việc giao thẩm quyền quy định trình tự, thủ tục, phương thức giám sát và chế độ báo cáo liên quan.

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Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, sáng 24/10, Quốc hội nghe trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra về các dự án: Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi).

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Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, chiều 24/10, Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

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