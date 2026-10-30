Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/quoc-hoi-thao-luan-o-hoi-truong-ve-tinh-hinh-thuc-hien-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2026-post1145225.vnp
Quốc hội thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026
Chiều 30/10/2026, Quốc hội thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027.
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