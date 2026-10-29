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Thế giới

Quán cà phê alpaca ở Pakistan hút khách nhờ trải nghiệm lạ

XUÂN TUẤN, MINH TÂM
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(HTV) - Quán cà phê alpaca tại thủ đô Islamabad (Pakistan) thu hút du khách nhờ trải nghiệm vừa thưởng thức đồ uống, vừa cho những con vật ăn. Với vé tham quan khoảng 18.000 đồng, mô hình này đang gây chú ý trên mạng xã hội.

Tại thủ đô Islamabad của Pakistan, một quán cà phê đang thu hút sự chú ý nhờ kết hợp dịch vụ ăn uống với hoạt động tương tác cùng alpaca. Khách tham quan không chỉ được thưởng thức cà phê và đồ ăn nhẹ bên cạnh khu nuôi mà còn có thể trực tiếp cho những con vật ăn, tạo nên trải nghiệm khác biệt so với các quán cà phê thông thường.

Quán cà phê alpaca mang đến trải nghiệm gì?

Điểm đặc biệt của mô hình nằm ở việc đưa hoạt động tiếp xúc với động vật trở thành một phần của trải nghiệm tại quán. Thay vì chỉ ngắm nhìn alpaca từ xa, du khách có thể ngồi ngay bên cạnh khu chuồng nuôi, quan sát các con vật và tham gia cho chúng ăn.

Quán cà phê alpaca ở Pakistan hút khách nhờ trải nghiệm lạ - Ảnh 1.

Bộ lông dày cùng vẻ ngoài đáng yêu của những chú alpaca trở thành điểm thu hút du khách tại mô hình cà phê kết hợp tham quan động vật ở Islamabad, Pakistan

Không chỉ dừng lại ở hoạt động tham quan, mô hình còn kết hợp dịch vụ đồ uống và đồ ăn nhẹ, giúp khách có thêm lựa chọn khi đến vui chơi cùng gia đình.

Bên cạnh đó, những hình ảnh ghi lại cảnh du khách vừa thưởng thức đồ uống, vừa tương tác với alpaca được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp địa điểm thu hút sự quan tâm của công chúng.

Quán cà phê alpaca ở Pakistan hút khách nhờ trải nghiệm lạ - Ảnh 5.

Mô hình kết hợp dịch vụ ăn uống và tương tác với alpaca mang đến thêm lựa chọn vui chơi, trải nghiệm cho các gia đình tại thủ đô Islamabad

Ông Muhammad Younas - Tổng Giám đốc Multi Zoo, cho biết mô hình đang nhận được sự quan tâm của nhiều khách tham quan, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ: "Điểm tham quan đã thu hút đông đảo khách đến trải nghiệm, trong đó có nhiều trẻ em".

Quán cà phê alpaca thu hút các gia đình có trẻ nhỏ

Khác với những địa điểm chỉ phục vụ ăn uống, quán cà phê alpaca tạo thêm hoạt động để các thành viên trong gia đình cùng tham gia. Người lớn có thể thưởng thức đồ uống trong khi trẻ em có cơ hội quan sát và tương tác trực tiếp với những con vật.

Đặc biệt, trải nghiệm cho alpaca ăn trở thành điểm nhấn đối với những du khách mong muốn tìm kiếm hoạt động mới lạ tại Islamabad.

Quán cà phê alpaca ở Pakistan hút khách nhờ trải nghiệm lạ - Ảnh 3.

Những chú alpaca với nhiều màu lông khác nhau được nuôi tại khu tham quan Multi Zoo, nơi du khách có thể tiếp cận và trực tiếp cho chúng ăn

Ông Usman Abdul Nasir - một doanh nhân đến tham quan cùng con trai, cho biết những địa điểm có loại hình trải nghiệm này vẫn còn hiếm tại Pakistan. Ông chia sẻ: "Tôi đến đây cùng con trai vì những nơi mà bạn có thể cho lạc đà Alpaca ăn như thế này rất hiếm ở Pakistan".

Chia sẻ này phần nào lý giải sức hút của địa điểm đối với các gia đình. Hoạt động ăn uống được kết hợp với việc tiếp xúc cùng alpaca, mang đến một lựa chọn giải trí khác biệt cho những người yêu thích động vật.

Trải nghiệm cà phê alpaca ở Pakistan có giá bao nhiêu?

Một yếu tố đáng chú ý khác là cách điểm tham quan phân chia chi phí giữa vé vào cửa và hoạt động tương tác với động vật.

Quán cà phê alpaca ở Pakistan hút khách nhờ trải nghiệm lạ - Ảnh 4.

Với khoản phí bổ sung 500 rupee Pakistan (khoảng 45.000 đồng), du khách được nhận giỏ trái cây, rau củ để trực tiếp cho alpaca ăn

Cụ thể, mức giá được giới thiệu trong phóng sự như sau:

Dịch vụ

Giá tại Pakistan

Quy đổi tham khảo

Vé tham quan

190 rupee

Khoảng 18.000 đồng

Trải nghiệm cho alpaca ăn

Thêm 500 rupee

Khoảng 45.000 đồng

Giá được ghi nhận trong nội dung phóng sự, cần xác nhận lại với điểm tham quan trước khi xuất bản. 

Khách tham quan nhận được gì với khoản phí bổ sung?

Theo thông tin từ điểm tham quan, khách lựa chọn dịch vụ bổ sung sẽ được đến gần các con vật và nhận một giỏ thức ăn gồm trái cây, rau củ để trực tiếp cho alpaca ăn.

Quán cà phê alpaca ở Pakistan hút khách nhờ trải nghiệm lạ - Ảnh 2.

Như vậy, du khách có thể lựa chọn chỉ tham quan hoặc chi thêm để tham gia hoạt động tương tác, tùy theo nhu cầu trải nghiệm.

Đồng thời, mô hình này cho thấy cách một địa điểm nuôi động vật có thể kết hợp tham quan, dịch vụ ăn uống và hoạt động trải nghiệm trong cùng không gian.

Mạng xã hội góp phần lan tỏa mô hình cà phê alpaca

Sự quan tâm dành cho quán cà phê alpaca còn đến từ những video ghi lại cảnh khách tham quan tương tác với các con vật.

Hoạt động uống cà phê và cho alpaca ăn trở thành nội dung thu hút sự chú ý nhờ tính trực quan và mới lạ.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của những gia đình có trẻ nhỏ cho thấy mô hình không chỉ hướng đến người yêu động vật mà còn mang đến một lựa chọn vui chơi, trải nghiệm cùng người thân.

Từ đó, quán cà phê alpaca tại Islamabad trở thành một ví dụ về việc kết hợp dịch vụ ăn uống với hoạt động tương tác động vật, tạo thêm sức hút cho điểm tham quan thông qua những trải nghiệm được chia sẻ trên mạng xã hội.

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