Phường Xuân Hòa mở lớp thể thao miễn phí

Các lớp thể thao miễn phí chính thức triển khai từ hôm qua (26/10)

Các lớp thể thao miễn phí do UBND phường Xuân Hòa và Trung tâm Cung ứng dịch vụ công tổ chức, chính thức triển khai từ hôm qua (26/10). Hoạt động hưởng ứng phong trào mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên.

Người dân có thể tham gia các lớp khiêu vũ, pickleball, cầu lông, thể dục thẩm mỹ, Thiếu Lâm nội công Hồng Gia quyền và cờ tướng. Chương trình diễn ra đến hết ngày 20/11/2026.

Trong đó, các lớp khiêu vũ, pickleball, cầu lông và cờ tướng được tổ chức tại Câu lạc bộ Hồ Xuân Hương. Các lớp thể dục thẩm mỹ và Thiếu Lâm nội công Hồng Gia quyền diễn ra tại Công viên Phan Đình Phùng.

Chương trình diễn ra đến hết ngày 20/11/2026

Các lớp được bố trí vào nhiều khung giờ trong ngày. Nhờ đó, người dân có thể lựa chọn môn tập luyện phù hợp với nhu cầu và thời gian cá nhân.

Hoạt động góp phần mở rộng sân chơi thể thao cộng đồng. Qua đó, chương trình khuyến khích người dân xây dựng lối sống năng động và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Khi có thêm sân chơi phù hợp và điều kiện tham gia thuận lợi, việc rèn luyện sức khỏe có thể bắt đầu từ những điều giản dị. Mỗi người có thể từng bước hình thành thói quen vận động thường xuyên, vì sức khỏe của bản thân và cộng đồng.



