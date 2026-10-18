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Xã hội

Phường Diên Hồng tập huấn pháp luật, nâng cao hiệu quả tiếp công dân

PHƯƠNG THANH, TẤN HOÀNG
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(HTV) - Vừa qua, UBND phường Diên Hồng tổ chức Hội nghị tuyên truyền và tập huấn Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng hưởng ứng Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11).

Phường Diên Hồng tổ chức tập huấn pháp luật

Hội nghị tuyên truyền, tập huấn pháp luật nhằm nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư.

Phường Diên Hồng tập huấn pháp luật, nâng cao hiệu quả tiếp công dân- Ảnh 1.

UBND phường Diên Hồng tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức

Thông qua đó, hướng đến hỗ trợ cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu và thực hiện nhiệm vụ nắm vững quy định pháp luật, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ trong quá trình xử lý công việc.

Bên cạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, hội nghị còn giới thiệu Nghị quyết số 20 ngày 23/4/2026 của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Phường Diên Hồng tập huấn pháp luật, nâng cao hiệu quả tiếp công dân- Ảnh 2.
Phường Diên Hồng tập huấn pháp luật, nâng cao hiệu quả tiếp công dân- Ảnh 3.

Thông qua hội nghị, phường Diên Hồng mong muốn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức

Nghị quyết nhằm tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng, chủ động phòng ngừa tranh chấp, nâng cao hiệu quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của nhà đầu tư nước ngoài.

Nâng cao nghiệp vụ trong thực thi công vụ

Thông qua hội nghị, phường Diên Hồng mong muốn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu, thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; góp phần hạn chế sai sót trong thực thi công vụ.

Phường Diên Hồng tập huấn pháp luật, nâng cao hiệu quả tiếp công dân- Ảnh 4.

Hoạt động hướng đến nâng cao kỹ năng xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hạn chế sai sót trong thực thi công vụ

Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân, hướng đến nền hành chính công khai, minh bạch, trách nhiệm, phục vụ Nhân dân.

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