Chương trình là dịp để đoàn viên, hội viên, thanh niên cùng nhìn lại chặng đường phát triển của Hội, hòa giọng trong ca khúc “Lên đàng”, đồng thời tham gia các hoạt động giao lưu, trải nghiệm ý nghĩa

Đồng ca Lên đàng với sự tham gia của 3.070 đoàn viên, hội viên, thanh niên tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP. Hồ Chí Minh) đã xác lập Kỷ lục Việt Nam, tạo nên khoảnh khắc ấn tượng khi hàng nghìn người trẻ cùng hòa giọng trong ca khúc gắn liền với nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam.

Đồng ca Lên đàng với hơn 3.000 giọng hát

Đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia các hoạt động hưởng ứng tại ngày hội

Trong không khí sôi nổi của ngày hội, 3.070 đoàn viên, hội viên, thanh niên cùng thể hiện ca khúc "Lên đàng" của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, lời ca Huỳnh Văn Tiểng. Hàng nghìn giọng hát hòa quyện giữa không gian trung tâm TP. Hồ Chí Minh, tạo nên hình ảnh giàu sức lan tỏa về tinh thần đoàn kết và nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Sau quá trình xem xét, thẩm định theo các tiêu chí và trực tiếp ghi nhận số liệu, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) công bố xác lập kỷ lục cho tiết mục đồng ca ca khúc "Lên đàng" có số lượng đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia đông nhất Việt Nam. Đại diện Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh đã đón nhận bằng xác lập kỷ lục.

Các hoạt động hưởng ứng góp phần tạo nên điểm nhấn rực rỡ trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

"Lên đàng" tiếp nối tinh thần tuổi trẻ Việt Nam

Ra đời hơn 80 năm trước, "Lên đàng" vẫn giữ sức sống bền bỉ, gắn với tinh thần tiến bước, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến của nhiều thế hệ thanh niên. Việc hàng nghìn người trẻ cùng hòa giọng không chỉ tạo nên dấu ấn về quy mô mà còn thể hiện sự tiếp nối những giá trị truyền thống trong đời sống hôm nay.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trìn góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên

Hoạt động diễn ra trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, góp phần khơi dậy tinh thần tập hợp, đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng của thanh niên TP. Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ ngày hội, các hoạt động về văn hóa giao thông cũng hướng đến nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Qua đó, tuổi trẻ thành phố tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, góp sức xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và một TP. Hồ Chí Minh ngày càng phát triển.