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Phú Quốc khai thác đường cất hạ cánh số 2: Bước đệm phục vụ mùa cao điểm và APEC 2027

TẤN TÀI, KIM NGỌC
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(HTV) - Sáng 29/10, sau 8 tháng thi công, Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc chính thức đưa đường cất hạ cánh số 2 dài 3.300 mét vào khai thác thương mại. Công trình giúp đón các dòng tàu bay thân rộng, đáp ứng cao điểm du lịch cuối năm và hướng tới vận hành song song hai đường băng phục vụ APEC 2027.

Sáng ngày 29/10, sau 8 tháng thi công khẩn trương, đường cất hạ cánh số 2 dài 3.300 mét tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc đã chính thức đi vào khai thác thương mại. Sự kiện đưa đường băng mới vào vận hành kịp thời đáp ứng nhu cầu đi lại gia tăng đột biến trong mùa cao điểm du lịch cuối năm, đồng thời là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới mục tiêu vận hành song song hai đường cất hạ cánh phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 từ tháng 5/2027.

Phú Quốc khai thác đường cất hạ cánh số 2: Bước đệm phục vụ mùa cao điểm và APEC 2027 - Ảnh 1.
Phú Quốc khai thác đường cất hạ cánh số 2: Bước đệm phục vụ mùa cao điểm và APEC 2027 - Ảnh 2.

Chuyến bay 9G1955 của Sun PhuQuoc Airways đáp xuống đường cất hạ cánh số 2 lúc 7 giờ 05 phút sáng 29/10

Hạ cánh an toàn chuyến bay thương mại đầu tiên trên đường băng mới

Đúng 7 giờ 05 phút sáng cùng ngày, chuyến bay mang hiệu số 9G1955 của hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways đã hạ cánh an toàn xuống đường cất hạ cánh số 2. Sau 3 tháng trải qua các đợt bay hiệu chuẩn và kiểm tra nghiêm ngặt, đường băng mới đã hoàn tất đầy đủ các thủ tục để đi vào phục vụ chính thức.

Đánh giá về chất lượng hạ tầng mới, Vũ Việt Đức - Cơ trưởng chuyến bay 9G1955, Hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways chia sẻ: "Hạ tầng tốt giúp phi công làm việc chủ động hơn, nhất là khi thời tiết thay đổi. Đường băng đủ dài, đủ chịu tải cho tàu bay thân rộng cũng giúp các hãng tự tin mở thêm những chặng bay xa tới Phú Quốc".

Phú Quốc khai thác đường cất hạ cánh số 2: Bước đệm phục vụ mùa cao điểm và APEC 2027 - Ảnh 4.

Lực lượng kĩ thuật và mặt đất sẵn sàng quy trình phục vụ đồng bộ cho tàu bay vừa hạ cánh


Đáp ứng tiêu chuẩn Code E, sẵn sàng tiếp nhận các dòng tàu bay lớn

Đường cất hạ cánh số 2 có chiều dài 3.300 mét, chiều rộng 45 m, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật Code E của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO). Công trình được trang bị hệ thống hạ cánh chính xác ILS/DME và hệ thống đèn hiệu CAT II, bảo đảm cho tàu bay cất hạ cánh an toàn ngay cả trong điều kiện thời tiết xấu hoặc tầm nhìn hạn chế.

Phú Quốc khai thác đường cất hạ cánh số 2: Bước đệm phục vụ mùa cao điểm và APEC 2027 - Ảnh 3.

Đường băng số 2 dài 3.300 mét đáp ứng tiêu chuẩn Code E, sẵn sàng phục vụ các dòng tàu bay thân rộng quốc tế

Trước khi được cấp phép khai thác thương mại, dự án đã trải qua 4 lớp kiểm tra, đánh giá toàn diện. Trong suốt quá trình thi công, hơn 20 nhà thầu, đơn vị tư vấn cùng hơn 6.000 kỹ sư, công nhân đã tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" liên tục để hoàn thành tiến độ trong điều kiện thời tiết biển đảo khắc nghiệt.

Khẳng định phương án vận hành đồng bộ, Nguyễn Bá Quân - Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc nhấn mạnh: "Chúng tôi đã xây dựng phương án vận hành đồng bộ giữa các đường cất hạ cánh với hệ thống đường lăn, sân đỗ hiện hữu, nhà ga hành khách T2, nhà ga VIP và sân đỗ VIP. Điều này bảo đảm khả năng tiếp nhận, phục vụ an toàn, thông suốt các loại tàu bay thân rộng hiện đại như Boeing 787, Airbus A350, Boeing 777 và cả tàu bay Code F khi cần thiết".

Phú Quốc khai thác đường cất hạ cánh số 2: Bước đệm phục vụ mùa cao điểm và APEC 2027 - Ảnh 5.

Các kỹ sư kiểm tra hệ thống đèn hiệu đạt chuẩn CAT II và hạ cánh chính xác ILS/DME tại đường băng mới

Động lực thu hút dòng khách quốc tế chi tiêu cao

Đánh giá về tầm quan trọng của hạ tầng hàng không đối với định hướng phát triển địa phương, Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang nhận định đường hàng không là phương tiện kết nối hiệu quả nhất đến với đảo ngọc. Việc nâng cấp hạ tầng đón các dòng máy bay thân rộng sẽ giúp Phú Quốc nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng thu hút du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là phân khúc khách quốc tế có mức chi tiêu cao.

Phú Quốc khai thác đường cất hạ cánh số 2: Bước đệm phục vụ mùa cao điểm và APEC 2027 - Ảnh 6.

Nghi thức vòi phun nước trang trọng chào đón chuyến bay thương mại đầu tiên hạ cánh an toàn xuống đường băng mới

Ngay trong ngày đầu khai thác (29/10), Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc dự kiến phục vụ 160 lượt cất hạ cánh, tăng hơn 52% so với cùng kỳ. Ở giai đoạn 1, sân bay hướng tới công suất 24 triệu lượt khách/năm và có thể mở rộng lên 50 triệu lượt khách/năm trong dài hạn. Dự kiến đến năm 2027, cảng sẽ đón khoảng 13,5 triệu lượt hành khách, trong đó khách quốc tế chiếm hơn 50%.

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