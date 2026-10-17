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Chính trị

Phòng Cảnh vệ miền Nam: 70 năm giữ vững truyền thống

HỒNG TRÂM, NGUYỄN QUỐC, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập, Phòng Cảnh vệ miền Nam đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, ghi nhận những đóng góp trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước.

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Phòng Cảnh vệ miền Nam và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Đây là dịp nhìn lại chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của đơn vị, đồng thời khẳng định yêu cầu nâng cao chất lượng công tác cảnh vệ trong tình hình mới.

70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Phòng Cảnh vệ miền Nam đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì - Ảnh 1.
Phòng Cảnh vệ miền Nam đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì - Ảnh 2.

Lễ kỷ niệm 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Phòng Cảnh vệ miền Nam

Ngày 18/10/1956, Đại đội 80 – tiền thân của Phòng Cảnh vệ miền Nam – được thành lập tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, với quân số ban đầu 120 người.

Trong kháng chiến, đơn vị vừa thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các đồng chí lãnh đạo, căn cứ cách mạng, vừa trực tiếp chiến đấu, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Tiếp nối truyền thống, trong thời kỳ đổi mới, Phòng Cảnh vệ miền Nam tiếp tục đảm nhiệm công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế thuộc diện cảnh vệ và những sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng tại TP. Hồ Chí Minh cùng các tỉnh, thành phía Nam.

Tại lễ kỷ niệm, đơn vị vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Phần thưởng ghi nhận những thành tích, đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, xây dựng và phát triển đơn vị.

Nâng cao chất lượng công tác cảnh vệ trong tình hình mới

Phòng Cảnh vệ miền Nam đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì - Ảnh 3.
Phòng Cảnh vệ miền Nam đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì - Ảnh 4.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Phòng Cảnh vệ miền Nam

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng Đặng Hồng Đức - Thứ trưởng Bộ Công an, đề nghị Phòng Cảnh vệ miền Nam tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cảnh vệ.

Đồng thời, đơn vị cần chủ động đổi mới phương thức bảo vệ, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, việc đổi mới phương thức công tác và nâng cao hiệu quả phối hợp là những nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế thuộc diện cảnh vệ và những sự kiện chính trị trọng yếu.

Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Phòng Cảnh vệ miền Nam tiếp tục hướng đến nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu công tác cảnh vệ, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.

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