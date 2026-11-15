Philippines đăng quang Eurovision Châu Á lần đầu tiên

Đêm chung kết cuộc thi âm nhạc Eurovision Châu Á 2026 vừa chính thức khép lại trong bầu không khí bùng nổ và đầy cảm xúc tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, đại diện đến từ Philippines là nữ ca sĩ Carmelle Reine đã xuất sắc bước lên bục vinh quang cao nhất với ca khúc mang tên "Sobra-Sobra" (tạm dịch: "Quá nhiều").

Mùa giải năm nay quy tụ sự tranh tài của các nghệ sĩ tên tuổi đến từ 11 quốc gia trong khu vực Châu Á

Không chỉ chinh phục ban giám khảo và khán giả bằng giai điệu bắt tai cùng phong thái trình diễn tự tin, "Sobra-Sobra" còn ghi điểm mạnh mẽ nhờ truyền tải thông điệp nhân văn sâu sắc về nữ quyền. Qua từng ca từ, tác phẩm tôn vinh vẻ đẹp mạnh mẽ, bản lĩnh quyết đoán và tinh thần độc lập của người phụ nữ Philippines trong thời đại mới.

Chia sẻ cảm xúc vỡ òa ngay sau giây phút đăng quang, quán quân Eurovision Châu Á 2026 Carmelle Reine hào hứng cho biết cô hoàn toàn tận hưởng sân khấu mà không hề đặt nặng áp lực thắng thua. Nữ ca sĩ bày tỏ: "Tôi cảm thấy như đây không phải là một cuộc thi. Tôi cảm thấy như mình vừa trình diễn một buổi hòa nhạc của riêng mình vậy".

Nữ ca sĩ Carmelle Reine (đại diện Philippines) vỡ òa trong khoảnh khắc đăng quang ngôi vị quán quân Eurovision châu Á 2026 tại Bangkok, Thái Lan

Mùa giải năm nay quy tụ sự tham gia tranh tài của 11 quốc gia trong khu vực, bao gồm nhiều nền âm nhạc đặc sắc như Malaysia, Việt Nam, Bhutan và Mông Cổ. Đáng chú ý, đại diện của Việt Nam là nữ ca sĩ Tóc Tiên được xếp vào nhóm những nghệ sĩ chính (headliner) của chương trình. Cô đã có màn chào sân ấn tượng khi đảm nhận vai trò mở màn đêm thi bằng một tiết mục nhạc pop hiện đại, kết hợp vũ đạo cuốn hút cùng điểm nhấn là hình ảnh chiếc nón lá truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc.

Xét về quy mô và cách thức vận hành, Eurovision phiên bản Châu Á mang nhiều nét đặc thù riêng biệt so với phiên bản gốc tại Châu Âu. Nếu như Eurovision Châu Âu được tổ chức bởi liên minh các đài truyền hình công cộng, thì đấu trường âm nhạc tại Châu Á lại được điều hành bởi hệ thống các kênh truyền hình tư nhân. Chính cơ chế này đã tạo nên sự khác biệt trong khâu tuyển chọn thí sinh, khi các quốc gia tham dự thường ưu tiên cử đi những nghệ sĩ chuyên nghiệp đã có tên tuổi và vị thế nhất định trong làng giải trí.