Patrick Stewart, huyền thoại Star Trek và X-Men, qua đời ở tuổi 86

Patrick Stewart - từ sân khấu Shakespeare đến biểu tượng Star Trek

Theo người phát ngôn Kelly Bush Novak, Patrick Stewart qua đời hôm thứ Tư tại Los Angeles sau thời gian ngắn chống chọi với bệnh Alzheimer và chứng sa sút trí tuệ thể Lewy. Những chẩn đoán này trước đó chưa được công bố.

Sinh ra tại Mirfield, Yorkshire, miền Bắc nước Anh, Stewart lớn lên trong một gia đình lao động (Ảnh: AP)

Stewart tham gia nhóm kịch nghiệp dư từ năm 12 tuổi, sớm say mê các tác phẩm của William Shakespeare và giành học bổng vào Trường Sân khấu Bristol Old Vic. Đây là bước khởi đầu cho con đường diễn xuất chuyên nghiệp của ông. Sau đó, ông gia nhập Royal Shakespeare Company và gắn bó với đoàn kịch trong 14 năm.

Diễn viên Patrick Stewart tham dự sự kiện tại Pháp năm 2022 (Ảnh: Reuters)

Ông đảm nhận nhiều vai diễn kinh điển như Mark Antony, Henry IV, Shylock và Oberon. Bên cạnh đó, nam diễn viên thường biểu diễn độc thoại trong A Christmas Carol, đồng thời tham gia các vở kịch của Harold Pinter và Samuel Beckett tại sân khấu West End và Broadway.

Năm 2007, Stewart lần đầu đảm nhận vai Macbeth trong vở kịch do Rupert Goold đạo diễn. Sau khi ra mắt tại Anh, tác phẩm tiếp tục được trình diễn tại New York và Broadway vào năm 2008 (Ảnh: AP)

Vai diễn Macbeth mang về cho ông đề cử giải Tony duy nhất trong sự nghiệp. Trước đó, ông đã giành ba giải Olivier, giải thưởng danh giá của sân khấu Anh. Năm 1996, ông nhận giải Grammy cho album đọc truyện Peter and the Wolf.

Bước ngoặt trên màn ảnh đến vào năm 1987, khi Stewart được mời tham gia series khoa học viễn tưởng Star Trek: The Next Generation. Dù ban đầu ông cho rằng bộ phim có thể không thành công, hình ảnh thuyền trưởng Jean-Luc Picard với giọng nói trầm ấm và phong thái điềm đạm nhanh chóng chinh phục khán giả.

Patrick Stewart tại Lễ trao giải Emmy lần thứ 73 năm 2021 (Ảnh: AP)

Series kéo dài bảy năm với 178 tập, đồng thời mở đường cho bốn phim điện ảnh có sự góp mặt của Stewart. Nền tảng sân khấu Shakespeare giúp ông xây dựng Picard thành một vị chỉ huy uy nghiêm, giàu chiều sâu tư tưởng. Nhiều năm sau, ông tiếp tục trở lại với nhân vật này trong series Star Trek: Picard.

Giáo sư X và sự nghiệp điện ảnh nhiều dấu ấn của Patrick Stewart

Nếu Jean-Luc Picard đưa Patrick Stewart đến với khán giả yêu khoa học viễn tưởng, Giáo sư Charles Xavier lại giúp ông trở thành gương mặt quen thuộc của dòng phim siêu anh hùng. Nam diễn viên lần đầu hóa thân thành người sáng lập trường học dành cho dị nhân trong bộ ba X-Men giai đoạn 2000-2006, sau đó tiếp tục trở lại trong nhiều phần phim khác.

Patrick Stewart cùng dàn cast của X-Men năm 2014 (Ảnh: AP)

Nhân vật Xavier qua đời trong Logan (2017), nhưng Stewart vẫn xuất hiện trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022) và dự kiến tiếp tục đảm nhận vai diễn trong Avengers: Doomsday. Với phong thái điềm tĩnh và khả năng thể hiện chiều sâu nội tâm, ông góp phần tạo nên hình ảnh Giáo sư X giàu lòng nhân ái, luôn tìm cách dung hòa khác biệt giữa con người và dị nhân.

Dấu tay, dấu chân và chữ ký của diễn viên Patrick Stewart được lưu lại trên nền xi măng tại Nhà hát TCL Chinese, Los Angeles, bang California, Mỹ, ngày 13/1/2020 (Ảnh: Reuters)

Sự nghiệp của Stewart còn trải rộng qua nhiều thể loại. Ông tham gia các phim như Excalibur, L.A. Story và Conspiracy Theory, đồng thời thể hiện khả năng hài hước trong series Blunt Talk. Nam diễn viên cũng lồng tiếng cho nhân vật Poop trong The Emoji Movie và xuất hiện trong các chương trình hoạt hình như Futurama, The Simpsons và Robot Chicken.

Diễn viên Patrick Stewart tham dự lễ trao giải The Best FIFA Football Awards tại Royal Festival Hall, London, Anh, ngày 24/9/2018 (Ảnh: Reuters)

Năm 2010, Stewart được Nữ hoàng Elizabeth II phong tước hiệp sĩ nhằm ghi nhận những đóng góp cho nghệ thuật biểu diễn. Ông cũng là đại sứ của Ủy ban Cứu hộ Quốc tế, tổ chức hỗ trợ những người phải rời bỏ quê hương vì xung đột và khủng hoảng.

Di sản nghệ thuật và cuộc đời phía sau màn ảnh

Đằng sau hình ảnh những nhân vật quyền lực và bản lĩnh, Patrick Stewart từng trải qua tuổi thơ nhiều tổn thương. Trong cuốn hồi ký Making It So, ông kể về việc chứng kiến cha bạo hành mẹ. Những ký ức này ảnh hưởng sâu sắc đến quan điểm của ông về bạo lực gia đình. Stewart từng nhấn mạnh rằng bạo lực là lựa chọn của người gây ra nó và người đó phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Sau này, ông trở thành người bảo trợ của Refuge, tổ chức hỗ trợ các nạn nhân bạo lực gia đình.

Sự ra đi của Stewart khiến nhiều đồng nghiệp tiếc thương (Ảnh: AP)

Hugh Jackman, bạn diễn lâu năm trong loạt phim X-Men, gọi ông là người bạn lớn và một nghệ sĩ đáng kính, đồng thời cho biết mình đã học hỏi được nhiều điều từ ông. William Shatner, người thủ vai thuyền trưởng James T. Kirk trong Star Trek, cũng tưởng nhớ Stewart là một người bạn, đồng nghiệp và diễn viên xuất sắc, luôn mang đến trí tuệ, sự duyên dáng cùng tinh thần nhân văn trong các vai diễn.

Năm 2013, Stewart kết hôn với ca sĩ kiêm nhạc sĩ Sunny Ozell. Hôn lễ do Ian McKellen, người bạn thân và đồng nghiệp lâu năm của ông, chủ trì. Nam diễn viên có hai người con là Sophia và Daniel (Ảnh: Reuters)

Từ những vai diễn Shakespeare trên sân khấu đến hai biểu tượng Jean-Luc Picard và Charles Xavier, Patrick Stewart đã xây dựng sự nghiệp kết hợp giữa kỹ thuật diễn xuất cổ điển và sức hấp dẫn của văn hóa đại chúng. Di sản của ông không chỉ nằm ở những nhân vật được khán giả yêu mến, mà còn ở khả năng truyền tải chiều sâu, phẩm giá và lòng nhân ái qua từng vai diễn.

Nguồn tin: Mark Kennedy / AP