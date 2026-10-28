Noah Wyle bất ngờ với danh xưng ở tuổi 55

Mới đây, tạp chí People công bố Noah Wyle là chủ nhân danh hiệu Sexiest Man Alive năm 2026. Đây là giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh những người đàn ông được đánh giá cao về sức hút và ngoại hình.

Nam diễn viên chia sẻ, ban đầu anh tưởng thông tin này là một trò đùa. Ở tuổi 55, Wyle thừa nhận chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhận được danh hiệu như vậy.

Noah Wyle trở thành gương mặt tiếp theo góp mặt trong danh sách những người đàn ông quyến rũ nhất do People bình chọn (Ảnh: Reuters)

“Tôi hy vọng mọi thứ sẽ thay đổi. Tôi hy vọng từ giờ trở đi chỉ có rượu vang, hoa hồng, sữa và mật ong”, nam diễn viên hài hước chia sẻ, trước khi nói thêm rằng anh sẽ phải đối mặt với những lời trêu chọc từ người thân và bạn bè.

Sự bất ngờ của Wyle cũng khiến danh hiệu năm nay thu hút sự chú ý. Thay vì là một gương mặt nổi bật chủ yếu nhờ ngoại hình, nam diễn viên được công chúng biết đến qua nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật, đặc biệt với các vai diễn bác sĩ trên màn ảnh nhỏ.

Noah Wyle: Từ bác sĩ truyền hình đến ngôi sao được vinh danh

Noah Wyle hiện được biết đến rộng rãi với vai bác sĩ Michael “Robby” Robinavitch trong The Pitt, loạt phim y khoa của HBO lấy bối cảnh tại một trung tâm cấp cứu ở thành phố Pittsburgh, Mỹ.

Bên cạnh danh hiệu mới, Noah Wyle còn được chú ý nhờ những thành tích diễn xuất với loạt phim The Pitt (Ảnh: Noah Wyle Instagram)

Tác phẩm khai thác những áp lực và tình huống khẩn cấp mà đội ngũ y tế phải đối mặt trong quá trình làm việc. Vai diễn của Wyle nhận được sự chú ý của giới chuyên môn, góp phần đưa tên tuổi anh trở lại tâm điểm truyền thông và mang về những giải thưởng Emmy.

Trước The Pitt, nam diễn viên đã có sự nghiệp lâu dài với một vai bác sĩ khác. Anh từng đảm nhận nhân vật John Carter trong loạt phim truyền hình ER, tác phẩm ra mắt năm 1994 và trở thành một trong những series y khoa nổi tiếng của truyền hình Mỹ.

Nam diễn viên hài hước dự đoán danh hiệu mới sẽ trở thành chủ đề để gia đình và bạn bè trêu chọc (Ảnh: Noah Wyle Instagram)

Vai diễn John Carter giúp Wyle xây dựng vị trí vững chắc trong lòng khán giả. Đáng chú ý, bạn diễn của anh trong ER là George Clooney cũng từng hai lần được People trao danh hiệu Sexiest Man Alive.

Nam diễn viên 55 tuổi - Nối dài danh sách những gương mặt nổi tiếng

Trong nhiều năm, danh hiệu Sexiest Man Alive của People đã trở thành một trong những sự kiện giải trí được công chúng quốc tế quan tâm. Những người từng được vinh danh bao gồm Michael B. Jordan, Idris Elba, John Krasinski và Paul Rudd.

Danh sách này quy tụ nhiều diễn viên có sức ảnh hưởng tại Hollywood, với những dấu ấn khác nhau trong điện ảnh và truyền hình.

Ở tuổi 55, Noah Wyle tiếp tục thu hút sự chú ý nhờ sức hút trên màn ảnh và sự nghiệp diễn xuất kéo dài hơn ba thập kỷ (Ảnh: Noah Wyle Instagram)

Trước Noah Wyle, nam diễn viên Jonathan Bailey là người được lựa chọn cho danh hiệu năm 2025. Việc Wyle tiếp quản vị trí này ở tuổi 55 cũng cho thấy sức hút của một nghệ sĩ không nhất thiết chỉ gắn với những gương mặt trẻ tuổi.

Đối với Wyle, danh hiệu mới là một bất ngờ ngoài dự kiến trong sự nghiệp. Nam diễn viên vẫn giữ thái độ hài hước khi nói về sự kiện, đồng thời chuẩn bị tinh thần đón nhận những phản ứng từ những người thân thiết.

Sau nhiều năm gắn bó với màn ảnh nhỏ, ngôi sao The Pitt tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý, lần này không chỉ nhờ khả năng diễn xuất, mà còn bởi danh hiệu đặc biệt từ một trong những tạp chí giải trí nổi tiếng của Mỹ.

Nguồn tin: Reuters