NRTG: Sau bầu cử giữa kỳ, Canada xoay sở thế nào trước căng thẳng thương mại với Mỹ?

Sau c u ộc bầu cử giữa n hiệm kỳ ngày 3/11 tại Mỹ, đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện, dự báo sẽ khiến chính quyền Tổng thống Donald Trump gặp thêm trở ngại trong việc triển khai các chương trình nghị sự.

Trước tình hình này, Canada có thể mở thêm dư địa để thúc đẩy đàm phán, tháo gỡ những bất đồng thương mại. Tuy nhiên, chính phủ Canada vẫn giữ thái độ thận trọng trước những thay đổi mới trên chính trường Mỹ.

Trong phân tích trước bầu cử, các chuyên gia cho rằng, Quốc hội do đảng Dân chủ kiểm soát có thể tăng giám sát và gây sức ép đối với chương trình nghị sự của Tổng thống Donald Trump. Dù vậy, thay đổi tương quan quyền lực tại Quốc hội không đồng nghĩa các chính sách thuế quan hiện hành sẽ lập tức bị đảo ngược, bởi tổng thống Mỹ vẫn có những thẩm quyền đáng kể trong lĩnh vực thương mại.

Ngày 4/11, Bộ trưởng phụ trách thương mại Canada - Mỹ Dominic LeBlanc cho biết, kết quả bầu cử không làm thay đổi trọng tâm công việc của Chính phủ Canada. Canada vẫn duy trì cách tiếp cận là tìm kiếm tiến triển trong đàm phán với chính quyền Tổng thống Donald Trump, đồng thời củng cố nền kinh tế trong nước.

Trên thực tế, hai nước vẫn đang tìm cách tháo gỡ những bất đồng. Trước đó, ngày 23/10, Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh bãi bỏ mức thuế nhập khẩu 50% đối với một số sản phẩm nông nghiệp và lâm nghiệp từ Canada. Các mặt hàng được miễn thuế bao gồm: ván ép, một số sản phẩm giấy, máy móc, thiết bị làm lạnh, các loại thùng, hộp và vật liệu đóng gói.

Mục tiêu của sắc lệnh nhằm giảm bớt áp lực chi phí đối với các doanh nghiệp Mỹ phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu và hàng hóa từ Canada. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ cũng bổ sung một số sản phẩm khác vào danh sách miễn trừ, trong đó có các loại van, thảm và một số sản phẩm phế thải.

Thoả thuận dự kiến xoá bỏ thuế quan đối với nông sản Mỹ xuất khẩu sang Canada

Song song với những điều chỉnh này, hai bên cũng tăng cường trao đổi nhằm tìm kiếm giải pháp cho các bất đồng còn tồn tại.

Ngày 1/11, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết, các cuộc trao đổi với phía Mỹ có tín hiệu tích cực sau cuộc điện đàm với ông Trump. Hai bên bàn thảo về một thỏa thuận thương mại cùng có lợi, hướng tới tạo thêm việc làm, cải thiện chi phí sinh hoạt cho người dân, đồng thời tôn trọng ngôn ngữ, văn hóa và chủ quyền của Canada. Ngoài ra, thỏa thuận này dự kiến sẽ xóa bỏ thuế quan đối với nông sản Mỹ xuất khẩu sang Canada.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho biết Washington và Ottawa đang tiến gần một thỏa thuận có lợi cho nền kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, những điều chỉnh về thuế đối với một số mặt hàng chưa đồng nghĩa quan hệ thương mại song phương đã ổn định. Do đó, Canada vẫn phải tìm kiếm giải pháp dài hạn để giảm thiểu tác động nếu căng thẳng với Mỹ tiếp tục kéo dài.