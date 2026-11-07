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Thế giới

Nhiều tòa soạn và đài truyền hình bị đe dọa đánh bom

THANH MAI, VIỆT TOÀN, HOÀNG YẾN
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(HTV) - Nhiều tòa soạn và đài truyền hình tại Ireland và Bulgarie ngày 6/11 đã nhận được các thư điện tử đe dọa đánh bom. Trong đó, người viết thư tự nhận là đứng sau hàng loạt cảnh báo giả nhắm vào hàng không châu Âu những ngày qua.

Theo các thông báo ngày 6/11, các thư điện tử gửi đến đài truyền hình Nova TV của Bulgarie và đài phát thanh truyền hình công cộng RTE của Ireland đều mang tiêu đề "Thông điệp gửi phương Tây", tự xưng từ một người tên "Mikhail Andropov".

Nhiều tòa soạn và đài truyền hình bị đe dọa đánh bom - Ảnh 1.

Cảnh sát điều tra các mối đe dọa nhắm vào giao thông hàng không tại sân bay Copenhagen

Nội dung thư nhận trách nhiệm về làn sóng đe dọa các chuyến bay chở khách, tuyên bố rằng đây là bước mở đầu cho chuỗi tấn công phương tiện giao thông trên toàn châu lục. Đài truyền hình Sky của Anh cũng xác nhận nhận được cảnh báo an ninh.

Cảnh sát Đan Mạch cũng tiến hành điều tra các mối đe dọa nhắm vào giao thông hàng không tại sân bay Copenhagen. Trước đó, hàng chục chuyến bay tại châu Âu bị gián đoạn vào các ngày 3 và 5/11, một số phi cơ phải hạ cánh khẩn cấp hoặc được máy bay tiêm kích hộ tống. Lực lượng chức năng chưa phát hiện bất kỳ thiết bị nổ nào và toàn bộ chuyến bay đều hạ cánh an toàn.

Nhiều tòa soạn và đài truyền hình bị đe dọa đánh bom - Ảnh 2.

Cảnh sát tuần tra bên ngoài trụ sở đài phát thanh truyền hình công cộng RTE của Ireland sau khi nhận được thư điện tử đe dọa

Chính phủ Ireland nhận định các cảnh báo có khả năng thuộc một chiến dịch quấy rối có phối hợp, đồng thời khẳng định ưu tiên hàng đầu là bảo đảm an toàn cho người dân.


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