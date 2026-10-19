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Văn hóa - Giải trí

Nhật Bản tôn vinh văn hóa Indonesia

NHẬT MINH, QUỲNH NHƯ, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Công viên Yoyogi tại Tokyo, Nhật Bản đã biến thành không gian rực rỡ sắc màu, âm nhạc và hương vị đậm chất Indonesia. Hàng ngàn người đổ về tham dự lễ hội hữu nghị Indonesia - Nhật Bản.

Sự kiện mang đến những màn trình diễn truyền thống, trang phục lộng lẫy cùng các gian hàng ẩm thực đường phố.

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Lễ hội hữu nghị Indonesia - Nhật Bản thu hút đông đảo người tham gia

Lễ hội diễn ra trong bối cảnh cộng đồng người Indonesia tại Nhật Bản đang mở rộng nhanh chóng. 

Theo Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh Nhật Bản, số lượng cư dân Indonesia đã đạt hơn 307.000 người tính đến cuối tháng 6 năm 2026, tăng mạnh so với mức hơn 266.000 người vào cuối năm ngoái.

Miwa Takaoka, người dân Nhật Bản chia sẻ: "Việc mở cửa đón người nhập cư là giải pháp thiết thực giải quyết vấn đề già hóa và suy giảm dân số, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau."

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Nhật Bản tôn vinh văn hóa Indonesia - Ảnh 7.
Nhật Bản tôn vinh văn hóa Indonesia - Ảnh 8.

Đa dạng các hoạt động trải nghiệm tại lễ hội

Sự kiện kéo dài 2 ngày 17 và 18 tháng 10, với khoảng 30 gian hàng ẩm thực cùng 30 gian hàng trưng bày, thu hút khoảng 100.000 lượt khách tham quan.


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