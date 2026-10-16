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Thế giới

Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản: Đã qua giai đoạn giảm phát

THẢO TRANG, XUÂN TUẤN, NGỌC PHẠM
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(HTV) - Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản cho biết nền kinh tế nước này đã thoát khỏi giai đoạn giảm phát kéo dài nhiều thập kỷ.

Phát biểu tại diễn đàn kinh tế ngày 15/10, Bộ trưởng Kiuchi Minoru nhận định Nhật Bản đang bước vào chu kỳ kinh tế mới theo định hướng tăng trưởng.

Kiuchi Minoru - Bộ trưởng chính sách kinh tế và tài khóa Nhật Bản cho biết, chu kỳ kinh tế mới sẽ là nền kinh tế mà ở đó các doanh nghiệp gia tăng đầu tư, người lao động được tăng lương, và tiêu dùng nội địa cũng mở rộng hơn.

Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản: Đã qua giai đoạn giảm phát- Ảnh 1.

Ông Kiuchi Minoru - Bộ trưởng chính sách kinh tế và tài khóa Nhật Bản phát biểu tại diễn đàn kinh tế ngày 15/10

Trước những lo ngại của giới đầu tư quốc tế về khả năng chi tiêu công gia tăng dưới thời chính quyền Thủ tướng Takaichi Sanae, ông Kiuchi nhấn mạnh chính phủ vẫn đặt trọng tâm vào duy trì tính bền vững tài khóa song song với phát triển kinh tế.

Ông Kiuchi Minoru cũng nhận định, định hướng tài chính công chủ động của chính phủ hiện tại không đồng nghĩa nới lỏng kỉ luật ngân sách, mà là tập trung vào các khoản đầu tư mang tính chiến lược.

Theo tính toán của Tokyo, nâng cao năng lực tăng trưởng dài hạn sẽ trực tiếp thúc đẩy thu nhập và tạo nguồn thu thuế bền vững hơn cho quốc gia.

Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản: Đã qua giai đoạn giảm phát- Ảnh 2.

Nền kinh tế Nhật Bản được kỳ vọng sẽ bước vào chu kỳ kinh tế mới theo định hướng tăng trưởng

Trong khuôn khổ định hướng này, chính phủ Nhật Bản công bố chiến lược tăng trưởng dài hạn với mục tiêu huy động hơn 370 ngàn tỷ yên, tương đương khoảng 2,34 ngàn tỷ USD, từ cả khu vực công và tư nhân tính đến năm tài khóa 2040. Nguồn lực này sẽ được ưu tiên phân bổ vào các lĩnh vực mũi nhọn như chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử, và công nghiệp nội dung.

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