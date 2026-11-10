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Giáo dục

Nhân rộng "Văn hóa Tái chế Học đường" cho 10.000 học sinh tại TP. Hồ Chí Minh

TẤN KHOA, MINH KHÔI, NGỌC PHẠM
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(HTV) - Chương trình "Văn hóa Tái chế Học đường" mùa 2 vừa khởi động, tiếp cận 10.000 học sinh. Qua mô hình hợp tác ba bên, chương trình hướng tới xây dựng thói quen phân loại rác bền vững.

Trải nghiệm sáng tạo, lan tỏa thông điệp sống xanh

Với mục tiêu hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn cho học sinh từ ghế nhà trường, chương trình "Văn hóa Tái chế Học đường" mùa 2 đã chính thức khởi động tại TP. Hồ Chí Minh. Do Hiệp hội Tái chế Chất thải Việt Nam phối hợp tổ chức, chương trình kỳ vọng biến những hành động nhỏ thành nếp sống xanh, lan tỏa mạnh mẽ ý thức bảo vệ môi trường đến thế hệ trẻ.

Nhân rộng "Văn hóa Tái chế Học đường" cho 10.000 học sinh tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Khởi động chương trình "Văn hóa Tái chế Học đường" mùa 2 tại TP. Hồ Chí Minh nhằm hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn cho học sinh

Trong mùa 2 năm học 2026 - 2027, chương trình dự kiến triển khai tại 15 trường học trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, tiếp cận hơn 10.000 học sinh tiểu học và THCS. Để tạo sự hứng thú cho lứa tuổi này, Ban Tổ chức thiết kế nhiều hoạt động trải nghiệm vui nhộn, lồng ghép kiến thức bảo vệ môi trường như "Trạm phân loại rác siêu nhí", cuộc thi sáng chế từ vật liệu tái chế và mô hình "Đổi rác lấy quà".

Nhân rộng "Văn hóa Tái chế Học đường" cho 10.000 học sinh tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Các hoạt động trải nghiệm vui nhộn như "Trạm phân loại rác siêu nhí", cuộc thi sáng chế và mô hình "Đổi rác lấy quà" nhằm hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn

Em Lê Nguyễn Linh Ân - Học sinh Trường THCS Trần Văn Ơn, phường Tân Định, TP. Hồ Chí Minh cho biết, các hoạt động trải nghiệm trong chương trình đã giúp học sinh hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, đồng thời nhấn mạnh đây là trách nhiệm chung đòi hỏi sự đồng lòng của toàn xã hội thay vì sự nỗ lực của riêng một cá nhân.

Nếu các em thực hiện đúng, tinh thần này sẽ lan tỏa đến tất cả mọi người. Các em có thể chia sẻ lại với gia đình, ông bà, cha mẹ. Khi được nhân rộng như vậy, toàn xã hội sẽ cùng thực hiện việc phân loại rác thải tại nguồn, qua đó góp phần giảm thiểu đáng kể tác động của biến đổi khí hậu.
Cô Nguyễn Đoan Trang - Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn, phường Tân Định, TP. Hồ Chí Minh

 Mô hình hợp tác 3 bên đảm bảo tính bền vững

Nhân rộng "Văn hóa Tái chế Học đường" cho 10.000 học sinh tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 3.
Nhân rộng "Văn hóa Tái chế Học đường" cho 10.000 học sinh tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 4.

Học sinh hào hứng tham gia hoạt động thu gom, phân loại rác thải nhựa ngay tại trường học

Điểm mới của chương trình năm nay là việc ký kết thỏa thuận hợp tác ba bên giữa Hiệp hội, Nhà trường và Doanh nghiệp môi trường. Sự gắn kết chặt chẽ này kỳ vọng sẽ duy trì bền vững công tác thu gom, phân loại và tái chế rác thải ngay trong môi trường học đường. 

Sau khi cuộc thi kết thúc, các em học sinh vẫn tiếp tục duy trì việc thu gom, phân loại rác. Đồng thời, các đơn vị tham gia ký kết sẽ hỗ trợ thu mua, tiêu thụ các sản phẩm này, xuất phát từ những hành động nhỏ ngay trên ghế nhà trường.
Ông Hứa Phú Doãn - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Tái chế Chất thải Việt Nam

Từ những việc làm nhỏ ngay trên ghế nhà trường, học sinh sẽ cảm nhận rõ giá trị thực tiễn của kinh tế tuần hoàn thông qua hoạt động tái chế. Qua đó, "văn hóa tái chế" sẽ từng bước trở thành thói quen thường nhật, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, phát triển bền vững. 

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