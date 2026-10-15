Giữ chân người lao động bằng sự công bằng và đối thoại

Tại các doanh nghiệp sản xuất ở TP. Hồ Chí Minh, câu chuyện giữ chân người lao động nằm ở cách phản ánh của công nhân được tiếp nhận, quyền lợi được giám sát và vướng mắc được tháo gỡ. Công đoàn cơ sở là đầu mối kết nối những vấn đề đó giữa người lao động và doanh nghiệp.

Tại các dây chuyền may, duy trì đội ngũ lao động có tay nghề giúp hạn chế xáo trộn trong tổ chức sản xuất và phân công công việc

Giữ chân người lao động không thể chỉ dựa vào lương thưởng

Bà Đinh Thị Hường - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Cao su Phong Thái, phường Hòa Lợi, khẳng định, bên cạnh tiền lương và phúc lợi, môi trường dân chủ, đánh giá năng lực công bằng và cơ hội phát triển cũng được xác định là những yếu tố tác động đến quyết định gắn bó của người lao động.

Thu nhập đáp ứng nhu cầu trước mắt nhưng sự công bằng và cơ hội thăng tiến ảnh hưởng nhiều đến kỳ vọng lâu dài của người lao động. Do đó, việc giữ chân công nhân cần gắn với điều kiện làm việc và cách tiếp nhận phản ánh. Chính sách được công bố chỉ là một phần, cách thực hiện chính sách mới ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của người lao động.

Với các công đoạn gia công trực tiếp, việc bố trí công việc phù hợp và bảo đảm điều kiện lao động có ý nghĩa thiết thực đối với công nhân

Bà Phạm Thị Duyên - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Apparel Far Eastern, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore I, cho biết, các vướng mắc về điều kiện làm việc, chế độ, quyền lợi và đánh giá năng lực sẽ được tiếp nhận, xem xét, phản hồi. Nếu đối thoại chỉ dừng ở ghi nhận ý kiến, công nhân khó biết kiến nghị có được xử lý hay không. Đây cũng là một tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng đối thoại tại doanh nghiệp.

Để những kiến nghị của công nhân được lắng nghe và giải quyết, cán bộ công đoàn cơ sở giữ vai trò cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, giám sát thực hiện chế độ, chính sách và tham gia đối thoại, công đoàn góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động Bà Phạm Thị Duyên - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Apparel Far Eastern, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore I

Việc phân loại kiến nghị và xác định bộ phận phụ trách xử lý là bước quan trọng để đối thoại tại cơ sở có kết quả cụ thể

Người lao động được lợi gì từ đối thoại thực chất?

Người lao động có kênh nêu những vấn đề phát sinh trong công việc và yêu cầu giải thích các nội dung liên quan quyền lợi. Đồng thời, doanh nghiệp có thể nhận diện vướng mắc để giảm nguy cơ mâu thuẫn kéo dài. Quan trọng hơn, hiệu quả đối thoại cần được nhìn từ kết quả xử lý và phản hồi đến công nhân, thay vì chỉ qua việc tổ chức các cuộc trao đổi.

Người lao động tham gia buổi sinh hoạt tập thể để được phổ biến thông tin và ghi nhận ý kiến

Công đoàn cơ sở tham gia tuyên truyền, vận động, giám sát chế độ, chính sách và đối thoại nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của công nhân. Qua đó, ý kiến của người lao động có thêm kênh chuyển đến những bộ phận có trách nhiệm giải quyết.

Giữ chân người lao động không đơn thuần là duy trì chế độ đãi ngộ, mà còn là bảo đảm sự công bằng, khả năng đối thoại và việc thực hiện các quyền lợi trong môi trường làm việc. Đây là những yếu tố cần được xem xét cùng nhau khi đánh giá chất lượng quan hệ lao động và sự gắn bó của công nhân với doanh nghiệp.