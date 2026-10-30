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Thế giới

IRGC tuyên bố đánh chặn tiêm kích giữa lúc xuất hiện thông tin về các vụ nổ gần Hormuz

TTXVN
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Truyền thông Iran ngày 30/10 đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đánh chặn một tiêm kích được mô tả là "thù địch" gần đảo Qeshm, buộc máy bay rút lui. Thông tin xuất hiện cùng thời điểm có các báo cáo về nhiều vụ nổ gần eo biển Hormuz.

Hệ thống tên lửa phòng không Sevvom-e Khordad được giới thiệu trong cuộc duyệt binh thường niên của các lực lượng vũ trang Iran ở Tehran, ngày 22/9/2022. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

Hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran ngày 30/10 cho biết vào tối 29/10, Lực lượng Không gian Vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đánh chặn một máy bay chiến đấu được mô tả là "thù địch" gần đảo Qeshm, trên eo biển Hormuz.

Truyền thông địa phương Iran tối 29/10 đưa tin chiếc chiến đấu cơ nêu trên đã phải thoái lui sau khi bị Lực lượng Không gian Vũ trụ thuộc IRGC đánh chặn.

Trong khi đó, cũng xuất hiện các thông tin về một số vụ nổ gần eo biển Hormuz, bao gồm tại vùng biển ngoài khơi Sirik và đảo Qeshm.

Nguồn: https://baotintuc.vn/irgc-tuyen-bo-danh-chan-tiem-kich-giua-luc-xuat-hien-thong-tin-ve-cac-vu-no-gan-hormuz-post1398636.html

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