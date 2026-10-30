Người Việt Nam đầu tiên làm giám khảo giải thưởng Hans Christian Andersen

Chuyên gia xuất bản sách thiếu nhi với nền tảng kinh nghiệm quốc tế

Bà Quỳnh Lê là chuyên gia xuất bản sách thiếu nhi, có kinh nghiệm trong phát triển nội dung biên tập, xuất bản sách tranh và dịch thuật. Hiện bà tham gia đội ngũ toàn cầu về phát triển năng lực đọc viết của tổ chức Room to Read, đồng thời giữ vai trò tổng biên tập tại một đơn vị xuất bản ở Việt Nam và cố vấn cho Lễ hội sách tranh thiếu nhi Việt Nam. Kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực xuất bản và phát triển văn hóa đọc giúp bà có góc nhìn chuyên môn về văn học thiếu nhi Việt Nam.

Bà Quỳnh Lê là chuyên gia xuất bản sách thiếu nhi, có kinh nghiệm trong phát triển nội dung biên tập, xuất bản sách tranh và dịch thuật (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh tiếng Việt, bà thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Ý, đồng thời có sự am hiểu sâu sắc về văn chương Việt Nam. Bà từng theo học chương trình Thạc sĩ Văn học Châu Âu tại ba quốc gia châu Âu thông qua học bổng Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM). Năm 2024, bà trở thành người Việt Nam thứ hai nhận học bổng nghiên cứu của Thư viện Thanh niên Quốc tế (International Youth Library) tại Munich, Đức.

Hội đồng giám khảo giải thưởng Hans Christian Andersen mùa giải 2028

Dấu mốc của Việt Nam tại giải thưởng Hans Christian Andersen 2028

Việc bà Quỳnh Lê tham gia hội đồng giám khảo giải thưởng Hans Christian Andersen 2028 đánh dấu lần đầu tiên Đông Nam Á có đại diện đảm nhiệm vị trí này. Giải thưởng được tổ chức hai năm một lần, với hội đồng gồm 10 giám khảo uy tín được tuyển chọn trên toàn thế giới ở mỗi mùa giải.

Giải thưởng Hans Christian Andersen – “Giải Nobel nhỏ” của văn học thiếu nhi

Được thành lập năm 1953 bởi Hội đồng Quốc tế về Sách dành cho Thanh thiếu niên (IBBY), giải thưởng Hans Christian Andersen nhằm vinh danh các tác giả và họa sĩ minh họa còn sống có đóng góp nổi bật, lâu dài và mang tính đột phá cho văn học thiếu nhi thông qua toàn bộ sự nghiệp sáng tạo. Đây được xem là một trong những danh hiệu cao quý nhất của lĩnh vực văn học thiếu nhi, thường được gọi là “Giải Nobel nhỏ”.