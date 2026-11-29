Bà Rebecca Bank là một trong số ít nghệ nhân làm tóc giả chuyên nghiệp tại Australia. Yêu cầu kỹ thuật đối với từng sản phẩm vô cùng khắt khe, chúng phải vừa bám chắc để vũ công tự tin trình diễn, vừa dễ tháo khi thay trang phục nhanh.

Bà Rebecca Bank - Trưởng bộ phận tóc giả của Đoàn Ballet Tây Australia chia sẻ: "Bộ tóc này đã ngốn của tôi khoảng 80 giờ làm việc”.

Mái tóc giả đóng vai trò không thể thiếu trong việc thể hiện bối cảnh và cảm xúc của các vở múa ballet, vì thế yêu cầu kỹ thuật đối với từng sản phẩm vô cùng khắt khe

Trước thực tế cơ hội học nghề này còn hạn chế, một khóa học mới tại hệ thống đào tạo nghề TAFE đang giúp xây dựng thế hệ nghệ nhân kế cận.

Bà Delia Stanley, giảng viên Trường nghề TAFE cho biết: "Làm tóc giả là một nghề rất đặc thù. Nay Tây Australia đã có phim trường riêng nên cơ hội việc làm cũng rộng mở hơn nhiều. Thay vì phải thuê thợ từ các bang miền Đông sang, việc tự đào tạo được nhân lực ngay tại địa phương thực sự là điều rất tuyệt vời”.

Khóa học này không chỉ giúp những người trẻ tiếp thu kinh nghiệm từ chuyên gia trong ngành, mà còn mở ra cơ hội việc làm và giúp bang Tây Australia chủ động nguồn nhân lực cho ngành điện ảnh, truyền hình và sân khấu.



