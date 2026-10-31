Ngày 31/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội thảo luận hội trường, Quốc hội tiếp tục thảo luận về: Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027. Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027. Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025. Việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe.

Sau đó, thành viên Chính phủ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết.

Trước đó, trong phiên họp chiều 30/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường thảo luận về các nội dung: Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027; Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025; Việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe.

Tại phiên thảo luận, có 25 đại biểu Quốc hội phát biểu, 02 đại biểu tranh luận, nội dung cụ thể như: Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027:

Các đại biểu đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, vừa thúc đẩy tăng trưởng, vừa ổn định kinh tế vĩ mô. Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung phân tích và đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội như: đánh giá về tình hình và mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số; công nghệ sinh học tổng hợp trong lĩnh vực nông nghiệp; chính sách bảo đảm an sinh xã hội; chính sách về văn hóa, giáo dục đối với vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và hải đảo; việc thực hiện các mục tiêu đề ra; khai thác không gian phát triển và liên kết vùng; điểm nghẽn và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long; hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn về kinh tế; đẩy nhanh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đẩy mạnh đầu tư hạ tầng logistics, tăng cường vai trò đối ngoại kinh tế, đẩy mạnh ngoại giao công nghệ, ngoại giao kinh tế và cải cách thủ tục hành chính theo hướng minh bạch; thực hiện phân cấp, phân quyền theo lộ trình phù hợp với năng lực thực thi của cấp tỉnh, cấp xã; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy cấp xã phù hợp với đặc điểm từng địa bàn; xây dựng chế độ tiền lương đối với viên chức cấp xã; đảm bảo điều kiện chuyển đổi số ở cấp cơ sở; trách nhiệm của người đứng đầu; nâng cao vai trò của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu…

Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027: Các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung: đánh giá thu chi và tốc độ giải ngân vốn; điều phối vốn cho động lực phát triển vùng; phát hành trái phiếu xanh; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; khơi thông nguồn lực vốn; thời hạn phân bổ dự toán; cơ chế lãi suất cho nguồn huy động ngoại tệ. Đồng thời, các đại biểu cũng đề xuất một số giải pháp đối với tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026 và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027.

Việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe: Các đại biểu cơ bản thống nhất với Tờ trình của Chính phủ về việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 66 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe; đồng thời cho ý kiến về: việc phân định rõ kết thúc thực hiện đầu tư quy mô 2 làn xe với việc hoàn thành toàn bộ dự án đường Hồ Chí Minh; đánh giá sự phù hợp của vị trí các trạm thu 4 phí; phương án tài chính, chính sách miễn giảm phí cho người dân, việc thực hiện chủ trương thu phí không dừng theo Nghị quyết của Quốc hội…

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải và Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Nguồn: baotintuc.vn (TTXVN)