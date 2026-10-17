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Thế giới

Nga thiết lập "vùng an ninh" không thương lượng dọc biên giới Ucraina

MẠNH LINH, XUÂN TUẤN, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố quân đội đang thiết lập "vùng an ninh" bên trong lãnh thổ Ucraina dọc theo tuyến biên giới chung, khẳng định khu vực này sẽ không thể thương lượng trong tương lai.

Phát biểu tại sở chỉ huy quân sự ngày 16/10, Tổng thống Putin cho biết hình thành vùng đệm là biện pháp đáp trả chiến dịch đột kích của Ucraina nhằm vào tỉnh Kursk của Nga trong giai đoạn 2024–2025. Lãnh đạo Nga xác nhận các lực lượng vũ trang đang thực hiện song song nhiệm vụ đẩy lùi lực lượng đối phương và thiết lập khu vực an ninh lân cận nhằm bảo vệ các vùng biên giới của Nga.

"Lực lượng vũ trang Nga không chỉ được giao nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ của chúng ta, mà còn phải thiết lập vùng an ninh ở lãnh thổ liền kề. Mục tiêu là đảm bảo an ninh tuyệt đối cho các khu vực biên giới của Nga trong tương lai", ông Putin nói.

Nga thiết lập "vùng an ninh" không thương lượng dọc biên giới Ucraina - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố "vùng an ninh" bên trong lãnh thổ Ucraina sẽ không được đem ra thảo luận ở bất kì cuộc đàm phán nào trong tương lai (Nguồn: Reuters)

Về quy mô, người phát ngôn Điện Kremli, ông Dmitry Peskov, cho biết vùng an ninh dự kiến kéo dài 660 km dọc biên giới và hiện quân đội Nga đã kiểm soát được 70% diện tích này, dù chưa công bố độ sâu cụ thể tính vào nội địa Ukraine.

Giới quan sát nhận định kế hoạch này đồng nghĩa Nga sẽ mở rộng kiểm soát sang các phần lãnh thổ thuộc hai tỉnh Sumy và Kharkiv – Những khu vực nằm ngoài các vùng mà Mát-xcơ-va từng tuyên bố sáp nhập kể từ năm 2022.

Cập nhật về cục diện chiến trường, Tổng thống Putin thông báo lực lượng Nga hiện còn khoảng hơn 10% diện tích tại tỉnh Donetsk và 16,5% diện tích tại tỉnh Zaporizhzhia chưa giành quyền kiểm soát. Ông ghi nhận kết quả từ các đợt tập kích nhằm vào hạ tầng quân sự, công nghiệp, và hậu cần của Ucraina, đồng thời yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực hệ thống phòng không nội địa.

Nga thiết lập "vùng an ninh" không thương lượng dọc biên giới Ucraina - Ảnh 2.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ghi nhận các kết quả lực lượng Nga đạt được ở Ucraina (Nguồn: Reuters)

Trên thực địa, giao tranh qua lại vẫn diễn ra gay gắt hơn một tuần qua khi UAV của Ucraina nhắm vào các trung tâm dữ liệu và cơ sở lọc dầu của Nga, trong khi Mát-xcơ-va liên tục không kích các đô thị, cảng biển, và hạ tầng năng lượng của Ucraina.

Tuyên bố cứng rắn từ Điện Kremli diễn ra trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa các bên đang chuyển biến, sau khi Mỹ và Nga đạt được thỏa thuận cung cấp dầu diesel hồi tuần trước.

Trong khi thỏa thuận năng lượng này làm nảy sinh bất đồng mới giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Ucraina Zelenskyy, hợp tác kinh tế song phương Nga - Mỹ tiếp tục ghi nhận tín hiệu mới. Đặc phái viên đầu tư của Nga Kirill Dmitriev xác nhận hai nước đang thảo luận thêm nhiều dự án chung, trong đó có kế hoạch phát triển các trung tâm dữ liệu sử dụng năng lượng hạt nhân.

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