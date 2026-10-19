NewZround: Lời chưa nói với mẹ: Cảm ơn, xin lỗi và thương mẹ thật nhiều

Những lời yêu thương còn giữ trong lòng

Không phải ai cũng dễ dàng nói lời yêu thương với mẹ. Có người chọn thể hiện bằng hành động, có người chờ đến một dịp đặc biệt, cũng có những lời xin lỗi vẫn chưa thể cất lên sau những lần vô tình khiến mẹ buồn.

Với bạn Trần Thị Kim Hằng - Sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, điều muốn gửi đến mẹ trước hết là lòng biết ơn. Nhìn lại những gì mẹ đã dành cho mình, Hằng mong sau này có thể kiếm được nhiều tiền để đưa mẹ đi du lịch, tận hưởng những trải nghiệm mà trước đây mẹ chưa có nhiều cơ hội thực hiện.

Cũng mang trong mình sự biết ơn, nhưng bạn Đặng Ngọc Phương An - Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, lại có thêm một điều trăn trở. An thừa nhận bản thân đôi khi không kiểm soát được cảm xúc, từng nói những lời khiến mẹ tổn thương nhưng chưa thể gửi đến mẹ một lời xin lỗi trọn vẹn.

“Điều đầu tiên mình muốn nói là cảm ơn mẹ vì tất cả những gì mẹ đã làm cho mình. Và điều thứ hai, cũng là điều mình vẫn chưa thể nói ra một cách trọn vẹn, chính là lời xin lỗi”, An chia sẻ.

Với An, mong muốn lớn nhất lúc này là hoàn thành việc học, có công việc ổn định để chăm sóc mẹ khi về già, giúp mẹ có cuộc sống an nhàn và bớt những lo toan thường nhật.

Câu chuyện của chị Nguyễn Lê Hà Phương - Phường Bình Hòa, TP. Hồ Chí Minh, lại mang đến một góc nhìn khác. Khi đã trưởng thành và có con, chị càng cảm nhận rõ hơn những hy sinh của mẹ trong suốt hành trình khôn lớn. Ngày 20/10 cũng chính là sinh nhật mẹ chị, khiến dịp này trở nên đặc biệt với chị.

Nhắc đến những lần bồng bột khiến mẹ buồn, Phương không giấu được xúc động. Chị muốn gửi lời xin lỗi vì những điều chưa phải trong quá khứ, đồng thời cảm ơn mẹ đã luôn đồng hành, chăm sóc cả chị và con trai chị.

“Con yêu mẹ rất nhiều. Tình yêu thương con dành cho mẹ lớn đến mức không lời nào có thể diễn tả hết”, chị Hà Phương xúc động bày tỏ.

Điều chị mong mỏi giờ đây chỉ là mẹ luôn vui vẻ, sống thoải mái và có nhiều thời gian ở bên con cháu.

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Mong mẹ bớt vất vả, từ những điều giản dị

Không phải tất cả những lời chưa nói đều là tâm sự lớn lao. Đôi khi, đó chỉ là mong muốn được thay mẹ làm việc nhà, để mẹ có thêm một chút thời gian nghỉ ngơi.

Bạn Ngô Tú Anh - Sinh viên Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, cho biết mẹ thường dậy sớm và quán xuyến việc nhà. Chứng kiến sự vất vả ấy, Tú Anh muốn được chia sẻ công việc, nhưng mẹ thường từ chối để Tú Anh được chuyên tâm học tập.

“Mình chỉ mong mẹ có thể ngủ thêm một chút, nghỉ ngơi nhiều hơn và để mình thay mẹ làm những công việc trong nhà”, Tú Anh bộc bạch.

Bên cạnh mong muốn san sẻ việc nhà, nữ sinh cũng muốn biết mẹ thực sự thích món quà gì để có thể tự tay lựa chọn, dành tặng mẹ trong một dịp đặc biệt.

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Từ mong muốn đưa mẹ đi du lịch, chăm sóc mẹ khi tuổi già đến ước ao mẹ được ngủ thêm mỗi sáng, những câu chuyện cho thấy tình yêu dành cho mẹ được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau. Dù là lời cảm ơn, xin lỗi hay những dự định còn ở phía trước, tất cả đều hướng đến mong muốn mẹ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ngày 20/10 là dịp để những tình cảm ấy được bày tỏ. Nhưng có lẽ, sự quan tâm dành cho mẹ không nhất thiết phải chờ đến một ngày đặc biệt, mà có thể bắt đầu từ những lời hỏi han và hành động giản dị trong cuộc sống thường ngày.