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Kinh doanh

Doanh nhân Bùi Khánh Nguyên ra mắt album 10 ca khúc dịp 20/10

HOÀNG YẾN, KHÁNH NGUYÊN
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(HTV) - Nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, doanh nhân Bùi Khánh Nguyên ra mắt album Phong Lan buồn gồm 10 ca khúc do anh sáng tác. Album là món quà dành tặng người vợ đã đồng hành cùng anh hơn 25 năm, đồng thời gửi gắm tình yêu đến các đôi lứa.

Phong Lan buồn - món quà âm nhạc từ tình yêu hơn 25 năm

Album gồm 10 ca khúc với nhiều cung bậc vui buồn, nhưng xuyên suốt là sự chân thành và lãng mạn dành cho người mình yêu. Các sáng tác đưa người nghe qua nhiều địa danh như Hà Nội, Sài Gòn, Hạ Long, Sơn Tây, Biển Hồ… Đây đều là những nơi gắn với kỷ niệm tình yêu của tác giả, từ thời sinh viên đến khi bước vào tuổi trung niên, trở thành người chồng, người cha trong gia đình.

Doanh nhân Bùi Khánh Nguyên ra mắt album 10 ca khúc tặng vợ dịp 20/10 - Ảnh 1.

Album Phong Lan Buồn gồm 10 ca khúc với sự hỗ trợ của A.I.

Đặc biệt, ca khúc Phong Lan buồn không phải sáng tác mới mà là bài hát đầu tiên của Bùi Khánh Nguyên, được anh viết năm 21 tuổi dành tặng bạn gái Phong Lan, người hiện là vợ anh.

Trước album này, Bùi Khánh Nguyên từng giới thiệu hai album: Muôn dặm tình yêu, gồm 10 ca khúc về các vùng miền đất nước, và Rạng rỡ Quảng Ninh, gồm 10 bài hát chúc mừng quê hương anh chính thức trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương trong năm 2026.

Các sáng tác của anh có điểm chung là ca từ được chọn lọc, gọt giũa cùng giai điệu trữ tình, lãng mạn. Bên cạnh sáng tác âm nhạc, anh còn viết văn và từng đoạt giải “Truyện ngắn hay” năm 2022 của Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.

Kết hợp công nghệ A.I. trong sản xuất âm nhạc

Bùi Khánh Nguyên hiện là Phó Tổng Giám đốc một doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam, đồng thời giữ vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD), thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Anh cũng thường xuyên chia sẻ, tư vấn cho phụ huynh và học sinh về giáo dục, trường học; hiện thực hiện luận án nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành công nghệ giáo dục.

Trong album Phong Lan buồn, tác giả thử nghiệm công nghệ trí tuệ nhân tạo (A.I.) nhằm nâng cao chất lượng hòa âm và giọng hát dựa trên bản hòa âm, giọng hát của ca sĩ.

“Tôi cho rằng chúng ta hoàn toàn có thể hiện diện trong nhiều vai trò nếu có niềm đam mê. Với tôi, việc được mang đến những bài hát có lời đẹp, nhạc hay là một niềm hạnh phúc lớn”, Bùi Khánh Nguyên chia sẻ.

Một điểm đáng chú ý khác là album có hai ca khúc phổ thơ của vợ anh, nhà thơ Đào Phong Lan. Chị tốt nghiệp khóa 5 Trường Viết văn Nguyễn Du, là hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh và là tác giả của hàng trăm bài thơ tình.

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