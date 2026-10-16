117 chi hội trưởng phụ nữ được tuyên dương năm 2026

Tôn vinh chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu

Hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chương trình có sự tham dự của hơn 300 hội viên phụ nữ toàn thành phố. Với chủ đề "Người giữ lửa phong trào", các đại biểu cùng giao lưu, chia sẻ về hành trình cống hiến, kinh nghiệm vận động, kết nối hội viên và duy trì nhiệt huyết trong công tác Hội tại địa bàn dân cư.

Các đại biểu giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Hội tại Liên hoan Chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu năm 2026

Dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao Bằng khen cho 3 cá nhân đạt danh hiệu "Cán bộ Hội cơ sở giỏi" giai đoạn 2022–2026. Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh cũng tuyên dương, trao Bằng khen cho 117 chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu năm 2026, ghi nhận những đóng góp thầm lặng, bền bỉ của đội ngũ cán bộ Hội tại cơ sở.

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh tuyên dương các chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu năm 2026

Nâng cao chất lượng hoạt động Hội phụ nữ

Trước đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho hội viên, góp phần nâng cao kỹ năng và hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu triển khai phong trào phụ nữ tại địa phương.