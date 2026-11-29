Theo bảng tổng sắp huy chương cập nhật lúc 19 giờ ngày 29/11, đoàn TP. Hồ Chí Minh hiện sở hữu tổng cộng 348 huy chương, gồm 121 HCV, 100 HCB và 127 HCĐ.

Đoàn Hà Nội đứng thứ hai với 255 huy chương, trong đó đoàn giành được 103 HCV, 75 HCB và 77 HCĐ . Trong khi đó, đoàn Quân đội xếp thứ ba với tổng cộng 178 huy chương, bao gồm 49 HCV, 55 HCB và 74 HCĐ, kém Hà Nội 54 HCV.

Ở nhóm phía sau, Công an nhân dân tiếp tục đứng thứ tư với 40 HCV cùng 28 HCB, 46 HCĐ, Hải Phòng đứng thứ năm với 33 HCV 20 HCB, 43 HCĐ, Đà Nẵng đứng thứ sáu với 30 HCV, 36 HCB, 58 HCĐ và Vĩnh Long vươn lên đứng thứ bảy với 23 HCV 19 HCB, 31 HCĐ.

Đáng chú ý, nhiều đoàn địa phương cũng ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ về thành tích như Bắc Ninh, An Giang và Đồng Nai tăng thêm 2 HCV. Ở nhóm cuối bảng, các đoàn Tuyên Quang, Cao Bằng, Lai Châu và Điện Biên vẫn chưa có HCV nhưng đều đã giành được HCB hoặc HCĐ.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 tiếp tục diễn ra sôi nổi, bảng tổng sắp huy chương sẽ được cập nhật liên tục theo kết quả thi đấu.