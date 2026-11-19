Kháng cáo bất thành, Nam Tae Hyun bị bắt giam ngay tại tòa

Ngày 19/11, Tòa án quận Tây Seoul mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án liên quan đến Nam Tae Hyun, cựu thành viên nhóm nhạc WINNER. Nam ca sĩ bị truy tố với cáo buộc vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Hội đồng xét xử gồm các thẩm phán Lee Dong Sik, Jung Sung Kyun và Lee Hyun Woo đã bác đơn kháng cáo của Nam Tae Hyun. Theo đó, tòa giữ nguyên phán quyết sơ thẩm với mức án 1 năm tù giam.

Đáng chú ý, Nam Tae Hyun bị bắt giam ngay tại tòa sau phiên xét xử. Hội đồng xét xử nhận định hành vi lái xe khi say rượu tiềm ẩn mức độ nguy hiểm rất cao. Đồng thời, cơ quan này cho rằng nam ca sĩ có nguy cơ bỏ trốn (Ảnh: Nate)

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 27/4/2025. Khi di chuyển trên đường cao tốc ven sông Hàn, hướng Ilsan, Nam Tae Hyun cố vượt phương tiện phía trước. Tuy nhiên, chiếc xe sau đó đâm vào dải phân cách giữa đường, gần cầu Dongjak, Seoul.

Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong máu của nam ca sĩ ở mức 0,122%. Con số này vượt ngưỡng 0,08%, mức có thể bị thu hồi giấy phép lái xe tại Hàn Quốc.

Đáng chú ý, vụ tai nạn xảy ra khi Nam Tae Hyun vẫn đang trong thời gian hưởng án treo liên quan đến cáo buộc sử dụng ma túy. Đây cũng là lần thứ hai nam ca sĩ bị phát hiện lái xe khi say rượu.

Nam Tae Hyun liên tiếp vướng bê bối pháp lý

Trước đó, vào tháng 4/2026, tòa sơ thẩm tuyên phạt Nam Tae Hyun 1 năm tù và 1 triệu won tiền phạt. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, nam ca sĩ chưa bị bắt giam. Tòa nhận định chưa có căn cứ cho thấy bị cáo có nguy cơ tiêu hủy chứng cứ hoặc bỏ trốn.

Không đồng tình với mức hình phạt, Nam Tae Hyun tiếp tục kháng cáo. Nam ca sĩ cho rằng mức án dành cho mình chưa phù hợp. Tuy nhiên, hội đồng xét xử phúc thẩm đã bác bỏ yêu cầu này và giữ nguyên toàn bộ phán quyết sơ thẩm (Ảnh: Yonhap News)

Trước vụ việc, Nam Tae Hyun từng bị kết án vào tháng 1/2024. Nam ca sĩ nhận mức án 1 năm tù nhưng được hưởng án treo 2 năm vì vi phạm Luật Kiểm soát ma túy. Đến năm 2023, anh cũng từng bị xử phạt 6 triệu won theo thủ tục tố tụng rút gọn vì hành vi lái xe khi say rượu.

Với phán quyết mới nhất, Nam Tae Hyun chính thức bị bắt giam để chấp hành mức án 1 năm tù. Những vi phạm pháp luật liên tiếp tiếp tục khiến sự nghiệp của cựu thành viên WINNER đối mặt với nhiều hệ lụy.

Nguồn tin: Dispatch