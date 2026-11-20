Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc gặp với lãnh đạo các nước thuộc Nhóm Bộ tứ bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN ở Manila, Philippines, ngày 17/11/2026. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông báo do Nhà Trắng công bố cuối ngày 18/11 cho biết, các thỏa thuận tập trung vào những lĩnh vực hàng không, quốc phòng, năng lượng và công nghệ, phản ánh nỗ lực của Washington nhằm mở rộng quan hệ kinh tế và tăng cường hiện diện chiến lược tại khu vực.

Đáng chú ý, tập đoàn chế tạo máy bay Boeing và tập đoàn hàng không vũ trụ GE Aerospace đã hoàn tất thỏa thuận trị giá 12 tỷ USD cung cấp 20 máy bay Boeing 787 cho hãng hàng không Philippine Airlines. Đây là thương vụ có giá trị lớn nhất trong số các thỏa thuận được công bố. Trong lĩnh vực quốc phòng, Mỹ và Philippines sẽ thúc đẩy các khoản tài chính trị giá hơn 2 tỷ USD nhằm hỗ trợ Manila mua sắm trang thiết bị quân sự.

Philippines cũng có kế hoạch hiện đại hóa sân bay Basco nhằm nâng cao năng lực tiếp cận quân sự, ứng phó thiên tai và tăng cường khả năng bảo đảm chuỗi cung ứng.

Tại Thái Lan, chính phủ nước này dự kiến chi tới 123 triệu USD để mua hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS do Mỹ sản xuất. Nếu được thực hiện, đây có thể là thương vụ đầu tiên thuộc loại này tại khu vực Đông Nam Á lục địa.

Trong lĩnh vực năng lượng, công ty Latitude Energy của Mỹ và quỹ đầu tư quốc gia Danantara của Indonesia đang đàm phán triển khai dự án than trị giá 2 tỷ USD, sử dụng công nghệ Mỹ. Trong khi đó, công ty năng lượng Navajo Transitional Energy Company (Mỹ) đã ký thỏa thuận 3 năm trị giá 100 triệu USD để cung cấp than cho một đơn vị thuộc tập đoàn điện lực quốc gia Malaysia, Tenaga Nasional Berhad.

Mỹ cũng thúc đẩy hợp tác phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) và hạ tầng số tại Malaysia và Brunei. Tại Brunei, công ty Unified National Networks dự kiến trao hợp đồng xây dựng trung tâm dữ liệu cho doanh nghiệp Mỹ Vertiv, với gần 1 tỷ USD chi phí dành cho các nhà cung cấp Mỹ.

Tại Malaysia, một liên danh doanh nghiệp Mỹ sẽ hỗ trợ chính phủ nước này phát triển hệ thống điện toán đám mây AI quốc gia. Washington dự kiến đóng góp 50 triệu USD để thúc đẩy sáng kiến trên.

Nguồn: https://baotintuc.vn/my-cong-bo-cac-thoa-thuan-thuong-mai-tri-gia-hon-17-ty-usd-tai-dong-nam-a-post1404440.html