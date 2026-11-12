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Mưa lớn gây sạt lở trên Quốc lộ 1D khiến xe tải bị đất đá vùi kẹt

Thời sự 00:00:59.90
MC ZI

(HTV) - Đợt mưa lớn kéo dài tại khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai đã biến nhiều tuyến giao thông thành điểm nóng về sạt lở và ngập lụt. Sáng ngày 11/11, một sườn núi bất ngờ đổ sập xuống Quốc lộ 1D, chôn vùi một phần chiếc xe tải đang lưu thông và khiến tuyến đường tê liệt cục bộ.

Sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 11/11, tại khu vực đèo Quy Hòa, đoạn giáp ranh giữa tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk trên tuyến Quốc lộ 1D. Mưa lớn kéo dài làm kết cấu đất đá từ sườn núi Vũng Chua đứt gãy, đổ ập xuống và vùi lấp hàng chục mét mặt đường.

Mưa lớn gây sạt lở trên Quốc lộ 1D khiến xe tải bị đất đá vùi kẹt - Ảnh 1.
Mưa lớn gây sạt lở trên Quốc lộ 1D khiến xe tải bị đất đá vùi kẹt - Ảnh 2.

Hiện trường vụ sạt lở do mưa lớn khiến xe tải mắc kẹt 

Đúng lúc này, một chiếc xe tải chở hàng đông lạnh đang hướng từ Quy Nhơn đi Phú Yên chạy ngang qua. Hàng khối đất đá và cây cối tràn xuống đã chèn cứng bánh xe, ép động cơ tắt lịm và đẩy tài xế vào một tình huống vô cùng nguy hiểm.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông, chính quyền địa phương và ngành xây dựng đã khẩn trương tiếp cận hiện trường. Máy móc chuyên dụng lập tức được điều động tới điểm sạt lở để bốc xúc hàng tấn bùn đất, dọn dẹp cây cối gãy đổ nhằm nhanh chóng giải phóng mặt đường.

Tới hơn 10 giờ 15 phút, tuyến Quốc lộ 1D qua khu vực sạt lở cơ bản được thông tuyến một chiều. Tuy nhiên, để đề phòng đất đá tiếp tục sụt trượt, cơ quan chức năng khuyến cáo các phương tiện nên chuyển hướng di chuyển qua tuyến đèo Cù Mông.


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