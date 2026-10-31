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Công nghệ

Motorola ra mắt dòng máy tính bảng Moto Pad đầu tiên tại Việt Nam

HOÀNG TÂN
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(HTV) - Motorola ra mắt ba mẫu máy tính bảng đầu tiên tại Việt Nam gồm Moto Pad 70 Pro, Moto Pad 70 và Moto Pad 60 Neo, với nhiều công nghệ hỗ trợ học tập, làm việc và giải trí.

Tích hợp công nghệ bảo vệ mắt và các tính năng AI

Theo Motorola, điểm nhấn trên thế hệ Moto Pad mới là hệ thống màn hình đạt các chứng nhận của TÜV Rheinland, gồm Low Blue Light giúp giảm ánh sáng xanh từ phần cứng, Flicker Free hạn chế hiện tượng nhấp nháy và Full Care Display đáp ứng các tiêu chí về độ an toàn thị giác, độ tương phản và cảm giác dễ chịu cho mắt.

Motorola ra mắt dòng máy tính bảng Moto Pad đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh 1.

Đại diện Motorola chia sẻ về các thông số màn hình 11 inch, độ phân giải 2.5K và tần số quét 90Hz đạt chứng nhận bảo vệ mắt của Moto Pad 60 Neo

Bên cạnh đó, các thiết bị được tích hợp nhiều tính năng AI hỗ trợ ghi chú thông minh, chuyển đổi giọng nói thành văn bản theo thời gian thực và tra cứu thông tin. Dòng sản phẩm cũng hỗ trợ kết nối đa thiết bị thông qua PC Mode và Smart Connect, giúp người dùng linh hoạt hơn trong quá trình làm việc và sáng tạo.

Ba phiên bản cho nhiều phân khúc người dùng

Ở phân khúc cao cấp, Moto Pad 70 Pro sở hữu màn hình LTPS IPS 13 inch, độ phân giải 3.5K, tần số quét 144 Hz và độ phủ màu 99% DCI-P3. Máy sử dụng vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, pin 10.200 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 45 W và hệ thống 4 loa tinh chỉnh bởi JBL, kết hợp công nghệ Dolby Atmos.

Motorola ra mắt dòng máy tính bảng Moto Pad đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh 2.

Hai phiên bản Moto Pad 60 và Pad 70 kết hợp phụ kiện bao da tích hợp bàn phím thông minh gọn nhẹ

Sản phẩm tương thích với bút Moto Pen Pro, hỗ trợ các tác vụ đọc hiểu tài liệu, ghi chú, phác thảo và chuyển giọng nói thành văn bản. Một số tính năng AI tích hợp gồm Smart Capture, Smart Erase, Smart AI Input và Circle to Search của Google. Khi kết hợp với bao da tích hợp bàn phím Folio Keyboard Case, thiết bị có thể đáp ứng nhu cầu làm việc đa nhiệm. Máy có độ dày 6,2 mm, trọng lượng 598 g.

Trong khi đó, Moto Pad 70 hướng đến học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng với màn hình IPS 12 inch, độ phân giải 2.5K, tần số quét 90 Hz. Thiết bị sử dụng chip MediaTek Dimensity 6400, pin 10.200 mAh, sạc nhanh 45 W và hệ thống 4 loa Dolby Atmos. Máy tương thích với bút Moto Pen, hỗ trợ ghi chú thông minh và các tính năng AI phục vụ học tập, làm việc.

Motorola ra mắt dòng máy tính bảng Moto Pad đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh 3.

Khách mời và các đại diện truyền thông trải nghiệm trực tiếp các dòng máy tính bảng Moto Pad mới tại khu vực trưng bày của sự kiện ra mắt

Ở phân khúc dễ tiếp cận hơn, Moto Pad 60 Neo được trang bị màn hình 11 inch, độ phân giải 2.5K, tần số quét 90 Hz, chip MediaTek Dimensity 6300 và pin 7.040 mAh, cho thời lượng sử dụng theo công bố lên đến 12 giờ. Máy có hệ thống 4 loa Dolby Atmos, đồng thời hỗ trợ các trợ lý AI như Google Gemini và Copilot.

Giá bán từ 6,59 triệu đồng

Cả ba mẫu máy tính bảng chính thức lên kệ tại Việt Nam từ ngày 30/10/2026 thông qua các đại lý bán lẻ và đối tác phân phối ủy quyền. Giá bán lẻ dự kiến lần lượt là 18,99 triệu đồng đối với Moto Pad 70 Pro, 10,99 triệu đồng đối với Moto Pad 70 và 6,59 triệu đồng đối với Moto Pad 60 Neo.

Motorola ra mắt dòng máy tính bảng Moto Pad đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh 4.

Trải nghiệm thực tế tính năng đa nhiệm, lướt web mượt mà trên màn hình lớn của phiên bản Moto Pad 70

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