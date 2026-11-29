UBND tỉnh Vĩnh Long vừa phối hợp với Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao và Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) tổ chức họp báo thông tin về Diễn đàn Mekong Connect 2026 lần thứ 10. Sự kiện sẽ chính thức diễn ra vào ngày 2/12 tại tỉnh Vĩnh Long.

Toàn cảnh buổi họp báo cung cấp thông tin về Diễn đàn Mekong Connect 2026 lần thứ 10 tổ chức tại tỉnh Vĩnh Long

Theo Ban tổ chức, phiên khai mạc và phiên toàn thể của diễn đàn dự kiến thu hút khoảng 500 đại biểu, bao gồm đại diện các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo địa phương, tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học cùng cộng đồng doanh nghiệp và hợp tác xã. Trước đó, diễn đàn lần thứ 10 được lên kế hoạch tổ chức tại Vĩnh Long vào năm 2025, nhưng đã điều chỉnh dời sang năm 2026 để các địa phương tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính.

Tăng cường liên kết vùng giữa TP. Hồ Chí Minh và Đồng bằng sông Cửu Long

Mekong Connect 2026 có sự đồng tổ chức của 6 địa phương gồm: TP. Hồ Chí Minh, TP. Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau. Diễn đàn là dịp khơi dậy tinh thần hợp tác, đẩy mạnh liên kết không chỉ giữa các tỉnh, thành phố nội vùng mà còn kết nối chặt chẽ giữa Đồng bằng sông Cửu Long với TP. Hồ Chí Minh, qua đó mở rộng không gian kinh tế và thị trường tiêu thụ.

Đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí tham dự, theo dõi thông tin về Diễn đàn Mekong Connect 2026

Bên cạnh kết nối giao thương, lãnh đạo các địa phương cũng sẽ cùng trao đổi, kiến nghị Trung ương tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, chính sách vượt thẩm quyền giải quyết của từng tỉnh, thành phố.

Đón đầu xu hướng tiêu dùng năm 2027 và tôn vinh sản phẩm đặc trưng

Trong khuôn khổ sự kiện, hội thảo chuyên đề sẽ tập trung phân tích sự dịch chuyển trong hành vi tiêu dùng, xu hướng phát triển của các kênh phân phối hiện đại cũng như những yêu cầu đặt ra đối với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh khi tiếp cận thị trường năm 2027.

Đại diện Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao và Trung tâm BSA chia sẻ thông tin về mục tiêu liên kết 6 địa phương và định hướng thị trường năm 2027 tại diễn đàn

Song song với các phiên thảo luận chuyên sâu, 6 cụm không gian trưng bày của các địa phương đồng tổ chức sẽ giới thiệu đến đại biểu và khách tham quan các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, các dự án khởi nghiệp sáng tạo cùng những giải pháp công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững.