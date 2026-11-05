Margaryta Pesotska vào vòng 2 WTT Champions Frankfurt

Margaryta Pesotska đánh bại đại diện Pháp Prithika Pavade (Ảnh: World Table Tennis)

Tại vòng 1/16 nội dung đơn nữ WTT Champions Frankfurt 2026, Margaryta Pesotska đánh bại đại diện Pháp Prithika Pavade sau ba ván đấu. Tay vợt người Ukraine lần lượt giành chiến thắng với các tỉ số 11-9, 11-7 và 11-9. Với lối chơi tốc độ và khả năng kiểm soát thế trận tốt, Pesotska không để đối thủ tạo bất ngờ.

WTT Champions Frankfurt 2026 diễn ra từ ngày 3 đến 8/11 tại Frankfurt, Đức, với các nội dung đơn nam và đơn nữ. Đây là một trong những giải thuộc hệ thống WTT Champions, quy tụ nhiều tay vợt hàng đầu thế giới. Giải đấu có sự góp mặt của các đại diện đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ở nội dung đơn nữ, vòng đấu đầu tiên cũng ghi nhận một số kết quả đáng chú ý. Hạt giống Miwa Harimoto vượt qua Sofia Polcanova sau năm ván với tỉ số 3-2. Hana Goda cũng giành chiến thắng 3-2 trước Jia Nan Yuan. Trong khi đó, Nina Mittelham đánh bại Elizabeta Samara với tỉ số 3-0.

Chiến thắng trước Prithika Pavade giúp Margaryta Pesotska tiếp tục hành trình tại giải đấu ở Frankfurt.