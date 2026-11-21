Dám bắt đầu từ điều người khác cho là không thể

Năm 2022, khi Nguyễn Lương Ngọc cùng người bạn đồng hành quyết định xuống những dòng kênh ô nhiễm để thu gom rác, không ít người hoài nghi, thậm chí gọi họ là “điên”. Nhưng thay vì dừng lại trước những lời bàn tán, cả hai tiếp tục công việc với mong muốn góp phần làm sạch môi trường sống.

Những ngày đầu, công việc không hề dễ dàng. Dòng nước đen ngòm, mùi hôi nồng nặc và lượng rác thải dày đặc khiến ngay cả người thực hiện cũng có lúc muốn bỏ cuộc. Có buổi đầu tiên, hai người phải ngâm mình dưới kênh suốt 12 tiếng, thu gom gần một tấn rác. Từ hành động ban đầu chỉ có hai thành viên, Sài Gòn Xanh dần hình thành một nhóm hoạt động có tổ chức, kết nối ngày càng nhiều tình nguyện viên.

Sài Gòn Xanh tiến hành nhiều chiến dịch dọn rác dưới kênh (Ảnh: Sưu tầm)

Đến nay, nhóm đã thực hiện khoảng 400 chiến dịch làm sạch, thu gom gần 4.000 tấn rác và thu hút khoảng 25.000 người tham gia. Không dừng lại ở việc trực tiếp xuống kênh, nhóm còn hướng đến các giải pháp thu gom rác bằng phao chắn, máy móc và phân loại rác để tái chế, góp phần xây dựng vòng đời mới cho chất thải.

Những tình nguyện viên Sài Gòn Xanh trực tiếp xuống kênh rạch thu gom rác thải (Ảnh: Báo điện tử Tổ Quốc)

Từ một hành động từng bị hoài nghi, Sài Gòn Xanh đã lan tỏa tinh thần trách nhiệm với môi trường đến cộng đồng. Nguyễn Lương Ngọc từng chia sẻ niềm vui khi giờ đây không còn bị gọi là “điên” khi xuống kênh dọn rác nữa.

Bắt đầu bằng hai biểu mẫu, xây dựng hành trình thiện nguyện

Nếu Sài Gòn Xanh bắt đầu từ hành động làm sạch những dòng kênh, thì hành trình của Lê Văn Phúc lại khởi nguồn từ hai biểu mẫu trực tuyến. Ngày 2/9/2018, khi mới 16 tuổi, Phúc tạo biểu mẫu để tìm kiếm những người bạn cùng tham gia hoạt động tình nguyện. Khoảng 40 học sinh hưởng ứng, và Fly To Sky được hình thành ngay trong ngày hôm đó.

Lê Văn Phúc, người khởi xướng nhóm thiện nguyện Fly To Sky (Ảnh: Vietnam News)

Chỉ 5 ngày sau, nhóm đã tổ chức hoạt động đầu tiên tại một mái ấm ở Pleiku. Những ngày đầu, các thành viên tự gây quỹ bằng nhiều cách như bán văn phòng phẩm, tổ chức văn nghệ, hát tại quảng trường và chủ động học hỏi kinh nghiệm tổ chức hoạt động cộng đồng.

Tuy nhiên, nhiệt huyết không đồng nghĩa với việc mọi thứ đều suôn sẻ. Năm 2019, Phúc từng mất gần 20 triệu đồng tiền quỹ sau khi làm theo hướng dẫn từ một đường dẫn giả mạo giao diện ngân hàng. Sự cố khiến chàng trai trẻ đối diện với áp lực và trách nhiệm đối với những người đã tin tưởng đóng góp.

Thay vì từ bỏ, Phúc lựa chọn nhìn nhận thiếu sót, thay đổi cách vận hành. Fly To Sky bắt đầu tách dòng tiền theo từng dự án, theo dõi và quyết toán các khoản thu chi, đồng thời siết chặt quy trình tiếp nhận, xác minh giao dịch. Phúc cũng nhận ra hoạt động thiện nguyện không chỉ cần lòng nhiệt thành mà còn phải xuất phát từ việc lắng nghe đúng nhu cầu của người được hỗ trợ.

Sau hơn 8 năm hoạt động, nhóm thiện nguyện Fly To Sky do Lê Văn Phúc khởi xướng đã triển khai hơn 30 dự án và hơn 200 chương trình cộng đồng tại nhiều địa phương (Ảnh: Vietnam News)

Sau hơn 8 năm, Fly To Sky đã triển khai hơn 30 dự án và hơn 200 chương trình tại nhiều địa phương. Từ ý tưởng của một học sinh trung học, nhóm trở thành nơi kết nối những người trẻ cùng đóng góp cho cộng đồng.

Hơn 30 năm bền bỉ sáng chế vì người nông dân

Không phải hành trình bản lĩnh nào cũng bắt đầu từ những dự án cộng đồng hay ý tưởng táo bạo. Với kỹ sư Phan Tấn Bện ở Tháp Mười, đó là hơn 30 năm gắn bó với cơ khí nông nghiệp và mong muốn giúp người nông dân giảm bớt nhọc nhằn trên đồng ruộng.

Từng rời công việc tại cơ quan nhà nước để về vùng sâu lập nghiệp, ông đối diện với nhiều hoài nghi khi bắt đầu nghiên cứu, chế tạo máy nông nghiệp. Một trong những thử thách lớn là làm sao để sản phẩm mang thương hiệu mới có thể cạnh tranh với những dòng máy đã có chỗ đứng trên thị trường.

Kỹ sư U70 và chiếc máy cuốn rơm (Ảnh: VnExpress)

Năm 2007, trước sức ép từ máy gặt đập liên hợp ngoại nhập, ông tiếp tục học hỏi công nghệ, tự học thiết kế trên máy tính và đầu tư máy CNC để phát triển sản phẩm. Khi những chiếc máy mới ra đời, ông từng bước tạo được chỗ đứng trên thị trường.

Sau nhiều năm nghiên cứu, ông tiếp tục tìm giải pháp tận thu rơm sau mỗi vụ mùa. Từ thực tế máy móc khó hoạt động trên những cánh đồng lầy lội, ông nảy ra ý tưởng chế tạo máy cuốn rơm tự hành. Nhiều bản vẽ phải làm lại, nhiều phương án thất bại trước khi mẫu PT-CR57 được hoàn thiện và đăng ký bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

Kỹ sư Phan Tấn Bện, chủ cơ sở Phan Tấn bên máy cuộn rơm xuất khẩu sang Campuchia và Philipin (Ảnh: Báo điện tử Dân Việt)

Ông Phan Tấn Bện từng đối diện nguy cơ phải đóng cửa doanh nghiệp khi sản phẩm không cạnh tranh được với máy móc ngoại nhập. Nhưng với ông, “Không thể dừng lại” là lựa chọn xuyên suốt hành trình sáng chế.

Đến nay, ông đã phát triển hơn 20 dòng máy phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đáng chú ý, máy cuốn rơm PT-CR57 có thể hoạt động trên ruộng khô, ruộng ướt và địa hình lầy thụt. Rơm sau thu gom có thể được sử dụng làm thức ăn chăn nuôi, trồng nấm, ủ phân hữu cơ hoặc sản xuất nhiên liệu sinh học. Ông cũng tiếp tục nghiên cứu thiết bị xử lý rơm rạ, góp phần giảm thời gian phân hủy và hạn chế việc đốt rơm trên đồng ruộng.

Dám làm khác để mở lối cho nghệ thuật xiếc

Trong lĩnh vực nghệ thuật, bản lĩnh đôi khi nằm ở quyết định thay đổi những điều đã trở thành lối mòn. Với đạo diễn Nguyễn Quốc Công và 30 nghệ sĩ của đoàn xiếc “Vùng đất kỳ bí”, thách thức lớn là làm mới nghệ thuật xiếc trong bối cảnh khán giả ngày càng ít quan tâm đến những tiết mục truyền thống.

Đạo diễn Nguyễn Quốc Công (Ảnh: VnExpress)

Thay vì tiếp tục đi theo công thức quen thuộc, ê-kíp lựa chọn kết hợp xiếc với kịch nghệ, âm nhạc, vũ đạo và công nghệ sân khấu hiện đại. Vở diễn được xây dựng theo cấu trúc chương hồi, có câu chuyện và nhân vật xuyên suốt. Không gian biểu diễn cũng được đầu tư với hệ thống cơ khí nâng hạ, bể nước, công nghệ 3D Mapping và laser.

Các nghệ sĩ trình diễn kết hợp không gian sân khấu, hiệu ứng khói và ánh sáng hiện đại trong vở diễn “Vùng đất kỳ bí”, mang đến trải nghiệm thị giác mới mẻ cho khán giả (Ảnh: Hoàng Giang)

Sự đổi mới này đặt các nghệ sĩ trước yêu cầu gần như phải học lại nhiều kỹ năng. Những người vốn quen với nhào lộn, tung hứng và các động tác đòi hỏi sức mạnh phải tiếp cận thêm diễn xuất, thoại, múa và xây dựng tâm lý nhân vật. Quá trình tập luyện kéo dài, nhiều kỹ thuật mới liên tục thất bại, thậm chí khiến các nghệ sĩ đối diện nguy cơ chấn thương.

Đạo diễn Nguyễn Quốc Công đã cùng các thành viên tìm cách tháo gỡ khó khăn, điều chỉnh phương án dàn dựng để phát huy thế mạnh của nghệ sĩ xiếc. Từ những thử nghiệm ban đầu, ê-kíp từng bước tạo nên một không gian biểu diễn mới, khác biệt với cách tiếp cận truyền thống.

Đạo diễn Nguyễn Quốc Công cùng tập thể nghệ sĩ đoàn xiếc “Vùng đất kỳ bí” trên sân khấu bể nước (Ảnh: VnExpress)

Ra mắt năm 2025, sau gần hai năm, “Vùng đất kỳ bí” đã thu hút khoảng 60.000 - 70.000 lượt khán giả theo thông tin trong kịch bản phóng sự. Thành quả này cho thấy nỗ lực đổi mới có thể mở ra cơ hội tiếp cận khán giả rộng hơn cho nghệ thuật xiếc Việt Nam.

Từ 10 triệu đồng đến những sân khấu hàng chục nghìn khán giả

Với đạo diễn Dương Mai Việt Anh, bản lĩnh được tôi luyện qua những lần bước vào lĩnh vực chưa từng thử sức. Rời Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh với 10 triệu đồng, anh bắt đầu sự nghiệp trong điều kiện chưa có kinh nghiệm và công việc ổn định. Những ngày đầu, anh phải tự xoay xở với chi phí sinh hoạt, tìm cơ hội làm nghề và học hỏi từ những công việc nhỏ nhất.

Việt Anh làm việc, suy nghĩ về ý tưởng sân khấu (Ảnh: VnExpress)

Sau những năm tháng tích lũy kinh nghiệm, Việt Anh dần đảm nhận vai trò đạo diễn cho các chương trình quy mô lớn. Ở tuổi 27, anh từng đứng trước áp lực điều hành ê-kíp khoảng 300 người để thực hiện đại nhạc hội phục vụ 20.000 khán giả. Sân khấu có thiết kế dài khoảng 110 m, kết hợp hệ thống ánh sáng, màn hình LED và âm thanh quy mô lớn. Dù gặp vấn đề sức khỏe ngay trước ngày diễn, anh vẫn tìm cách tiếp tục công việc, phối hợp với trợ lý và ê-kíp để hoàn thiện chương trình.

Những sân khấu quy mô lớn được đạo diễn Dương Mai Việt Anh dàn dựng công phu với hệ thống ánh sáng, màn hình LED, kỹ thuật nâng hạ hiện đại cùng tư duy kể chuyện âm nhạc giàu chiều sâu, ghi dấu ấn tại các đại nhạc hội trong nước và đấu trường quốc tế Intervision 2025 (Ảnh: Sưu tầm)

Một dấu mốc đáng nhớ khác là hành trình cùng ê-kíp Việt Nam tại Intervision 2025, góp phần tạo nên chiến thắng của ca sĩ Đức Phúc. Từ những trải nghiệm đó, Việt Anh tiếp tục thử sức với các ý tưởng dàn dựng có quy mô và yêu cầu sáng tạo cao hơn.

Gần đây, tại concert “Giữa một vạn tour” của ca sĩ Phùng Khánh Linh, anh đưa ý tưởng xây dựng một tòa lâu đài trên sân khấu thành hiện thực, tạo không gian biểu diễn cho khoảng 7.000 khán giả. Thay vì chỉ tạo một sân khấu đẹp mắt, chương trình được định hướng như một vở kịch âm nhạc, kết nối hơn 20 ca khúc thành một câu chuyện xuyên suốt.

Đạo diễn Dương Mai Việt Anh trực tiếp trao đổi chuyên môn và tổng duyệt cùng ca sĩ Phùng Khánh Linh cho concert “Giữa một vạn tour” (Ảnh: VnExpress)

Từ hành trình từng bắt đầu với 10 triệu đồng đến những sân khấu quy mô lớn, Việt Anh nhìn nhận sức mạnh của bản thân được mở rộng qua mỗi lần dám thử sức. Anh từng chia sẻ: “Hóa ra bản lĩnh của mình mạnh mẽ hơn mình nghĩ”.

Bản lĩnh không nằm ở việc chưa từng thất bại

Năm con đường, năm lựa chọn khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở tinh thần không để khó khăn hay hoài nghi giới hạn bước tiến của bản thân. Có người bắt đầu bằng việc lội xuống dòng kênh ô nhiễm, có người kết nối cộng đồng từ hai biểu mẫu trực tuyến, có người dành hàng chục năm nghiên cứu máy móc phục vụ nông nghiệp. Cũng có những người dám thay đổi cách làm để mở ra hướng đi mới cho nghệ thuật và sáng tạo sân khấu.

Điểm chung trong những câu chuyện ấy không phải là họ chưa từng sợ hãi, thất bại hay hoài nghi chính mình. Điều làm nên bản lĩnh chính là khả năng đối diện với thử thách, nhìn nhận những thiếu sót và tiếp tục bước đi bằng lựa chọn của mình.

Thông qua chiến dịch “Mãnh hổ trong bạn mạnh mẽ hơn bạn nghĩ”, thông điệp được lan tỏa là bản lĩnh không phải phẩm chất chỉ dành cho một số người đặc biệt. Sức mạnh ấy hiện diện trong mỗi cá nhân và có thể được đánh thức từ những hành động nhỏ, những quyết định dám thay đổi và sự kiên trì theo đuổi điều mình tin tưởng.