Liên kết tài khoản VNeID: Cảnh giác lừa đảo khi xác thực

Theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP, các tài khoản giao dịch điện tử thuộc những lĩnh vực được quy định phải liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử.

Quy định liên kết tài khoản giao dịch điện tử với VNeID đặt ra yêu cầu mới về xác thực danh tính và bảo vệ dữ liệu

Tuy nhiên, bên cạnh mục tiêu tăng cường xác thực danh tính và an toàn giao dịch trực tuyến, người dân cũng đặt ra nhiều câu hỏi về cách quản lý thông tin cá nhân, khả năng khôi phục tài khoản khi gặp sự cố và cơ chế hỗ trợ trong quá trình thực hiện.

Liên kết tài khoản VNeID: Người dân lo ngại bảo mật dữ liệu

Chị Nguyễn Huệ Phương, cư trú tại phường Bến Thành, cho biết việc tập trung thông tin từ nhiều tài khoản khiến người dùng quan tâm hơn đến cách dữ liệu cá nhân được quản lý và bảo vệ. Chị cũng băn khoăn về nguy cơ rò rỉ thông tin hoặc gặp khó khăn khi khôi phục quyền truy cập nếu điện thoại bị mất.

Người dùng cần xác định đúng loại tài khoản thuộc phạm vi áp dụng và theo dõi hướng dẫn chính thức

Bên cạnh đó, anh Hoàng Văn Đức Nhân, cư trú tại phường Bình Thạnh, cho rằng những người sinh sống hoặc du học ở nước ngoài có thể gặp trở ngại khi tiếp cận quy trình liên kết. Anh đề xuất cơ quan chức năng cung cấp hướng dẫn trực quan bằng video, tổ chức các điểm hỗ trợ trực tiếp và thiết lập đường dây nóng để giúp người lớn tuổi hoặc người chưa thành thạo công nghệ.

Những ý kiến này cho thấy ngoài việc hướng dẫn thao tác, quá trình triển khai cần chú trọng khả năng tiếp cận của nhiều nhóm người dùng. Đồng thời, thông tin về phạm vi áp dụng, phương thức xác thực và kênh hỗ trợ chính thức cần được truyền đạt rõ ràng để hạn chế nhầm lẫn, nhất là khi xuất hiện các thông báo không rõ nguồn gốc.

Chậm liên kết VNeID có mặc nhiên bị xử phạt?

Ở góc độ pháp lý, luật sư Hạ Thị Thu Thảo - Giám đốc Công ty Luật TNHH Hoàng Minh An, thuộc Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh, cho rằng cần thực hiện chính sách theo hướng bảo đảm tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Theo luật sư, không nên mặc nhiên kết luận người chưa liên kết tài khoản sẽ bị xử lý; người dùng cần theo dõi quy định và chính sách áp dụng đối với từng nền tảng.

Cụ thể, Nghị định 320/2026/NĐ-CP quy định tài khoản giao dịch điện tử trên nền tảng số phục vụ hoạt động thuộc 12 lĩnh vực phải liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử. Với các tài khoản thuộc diện áp dụng đã được tạo lập trước ngày nghị định có hiệu lực, thời hạn hoàn thành là trước ngày 31/12/2026, ngoại trừ tài khoản thuộc lĩnh vực ngân hàng có thời hạn riêng.

Nội dung Quy định cần lưu ý Phạm vi Tài khoản giao dịch điện tử thuộc các lĩnh vực được liệt kê tại Nghị định 320/2026/NĐ-CP. Thời điểm nghị định có hiệu lực Ngày 28/9/2026. Hạn liên kết Trước ngày 31/12/2026 đối với tài khoản thuộc diện áp dụng đã tạo lập trước ngày nghị định có hiệu lực. Ngoại lệ về thời hạn Tài khoản thuộc lĩnh vực ngân hàng: trước ngày 30/6/2027. Lưu ý Cần xác định đúng loại tài khoản thuộc phạm vi điều chỉnh và thực hiện theo hướng dẫn chính thức.

Đáng chú ý, yêu cầu này không nên được hiểu đơn giản là mọi tài khoản cá nhân trên mọi nền tảng đều phải thực hiện cùng một thao tác. Quy định nêu rõ phạm vi tài khoản giao dịch điện tử trên các nền tảng phục vụ hoạt động thuộc những lĩnh vực được liệt kê; trong thương mại điện tử, nhóm được đề cập gồm người bán, người livestream bán hàng và người tiếp thị liên kết.

Luật sư cũng lưu ý người dân cần theo dõi hướng dẫn từ cơ quan chức năng và đơn vị cung cấp dịch vụ để biết yêu cầu cụ thể đối với tài khoản của mình, tránh tự suy diễn về chế tài khi chưa xác định đầy đủ căn cứ pháp lý.

Cảnh giác lừa đảo núp bóng yêu cầu liên kết tài khoản

Theo ông Võ Đỗ Thắng - Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Đào tạo An ninh mạng Athena, bên cạnh yêu cầu định danh đối với những tài khoản có ảnh hưởng lớn hoặc hoạt động livestream, cơ quan chức năng cần làm rõ quyền lợi của người dùng phổ thông và cơ chế hỗ trợ khi xảy ra sự cố.

Trong khi đó, việc xuất hiện thông tin về thời hạn liên kết tài khoản cũng có thể bị các đối tượng xấu lợi dụng để phát tán đường dẫn giả mạo, dụ người dân cung cấp thông tin hoặc mã xác thực. Vì vậy, người dùng cần kiểm tra kỹ nguồn thông báo trước khi thao tác.

Cảnh giác lừa đảo giả mạo yêu cầu liên kết tài khoản VNeID

Người dân được khuyến cáo không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, không truy cập đường link lạ và không làm theo hướng dẫn từ những người không rõ danh tính.

Để hạn chế rủi ro, người dân nên chủ động truy cập ứng dụng VNeID và kênh thông tin chính thức của cơ quan chức năng hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ để kiểm tra hướng dẫn. Nếu nhận được tin nhắn yêu cầu xác thực gấp kèm đường dẫn lạ, cần dừng thao tác và xác minh qua kênh chính thức trước khi cung cấp bất kỳ dữ liệu nào.

Bảo đảm an toàn khi liên kết tài khoản không chỉ phụ thuộc vào công nghệ, mà còn đòi hỏi thông tin hướng dẫn minh bạch, cơ chế hỗ trợ hiệu quả và sự chủ động của người dùng trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân.