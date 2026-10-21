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Thể thao

LeBron James ra mắt Philadelphia 76ers bằng chiến thắng trước nhà vô địch Knicks

THÙY DƯƠNG
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(HTV) - LeBron James có màn ra mắt Philadelphia 76ers thuận lợi khi đội bóng đánh bại đương kim vô địch NBA New York Knicks với tỷ số 106-100 trong ngày khai màn mùa giải 2026–2027. Tyrese Maxey dẫn đầu hàng công với 28 điểm, trong khi Jaylen Brown cũng để lại dấu ấn, giúp Philadelphia giành chiến thắng ngay trên sân Madison Square Garden.

LeBron James vượt qua sức ép tại New York

Ở tuổi 41, LeBron James bước vào mùa giải NBA thứ 24 trong sự nghiệp, tiếp tục nối dài kỷ lục giải đấu. Chuyển đến Philadelphia sau khi chia tay Los Angeles Lakers, ngôi sao từng bốn lần vô địch NBA ghi 14 điểm, 9 rebounds và 6 kiến tạo trong trận ra mắt đội bóng mới.

LeBron James ra mắt Philadelphia 76ers bằng chiến thắng trước nhà vô địch Knicks - Ảnh 1.

LeBron James trong màu áo Philadelphia 76ers ở trận ra mắt đội bóng mới trước New York Knicks tại Madison Square Garden ngày 20/10/2026 (Ảnh: AP/Frank Franklin II)

James nhận sự tiếp đón không mấy thân thiện từ khán giả Knicks. Người hâm mộ đội chủ nhà liên tục la ó khi tên anh được xướng lên, trong bối cảnh trước trận, Knicks tổ chức lễ treo biểu ngữ vô địch và trao nhẫn cho các thành viên đội bóng sau chức vô địch NBA mùa trước.

Tuy nhiên, James cùng các đồng đội đã khép lại buổi tối bằng chiến thắng. Anh phối hợp hiệu quả với những trụ cột của Philadelphia, trong đó có Jaylen Brown – cầu thủ mới gia nhập đội sau khi được trao đổi từ Boston Celtics.

Maxey và Brown tạo khác biệt ở hiệp ba

Tyrese Maxey là cầu thủ ghi điểm nhiều nhất trận với 28 điểm. Jaylen Brown đóng góp 19 điểm, 8 rebounds và 6 kiến tạo. Joel Embiid cũng có 13 điểm, 11 rebounds và 6 kiến tạo, giúp Philadelphia duy trì sức cạnh tranh ở những thời điểm quyết định.

Bước ngoặt đến vào cuối hiệp ba, khi 76ers ghi liền 11 điểm để vươn lên dẫn 83-76. Brown khép lại chuỗi ghi điểm bằng cú ném ba điểm đúng lúc tiếng còi kết thúc hiệp vang lên. Sang hiệp cuối, Knicks nỗ lực thu hẹp cách biệt và có thời điểm chỉ còn kém một điểm, nhưng cú ném ba điểm của Embiid giúp Philadelphia giữ vững lợi thế.

LeBron James ra mắt Philadelphia 76ers bằng chiến thắng trước nhà vô địch Knicks - Ảnh 2.
LeBron James ra mắt Philadelphia 76ers bằng chiến thắng trước nhà vô địch Knicks - Ảnh 3.

Jaylen Brown ăn mừng cú ném ba điểm cùng Tyrese Maxey trong trận Philadelphia 76ers thắng New York Knicks 106-100 (Ảnh: AP/Frank Franklin II)

Ở phía đối diện, Jalen Brunson ghi 21 điểm nhưng chỉ thành công 6 trong 19 lần ném rổ. Karl-Anthony Towns có 19 điểm và 12 rebounds. Knicks đạt hiệu suất ném rổ 37%, chưa đủ để bảo vệ lợi thế sân nhà trong trận đấu mở màn.

Chiến thắng giúp Philadelphia có khởi đầu đáng chú ý với đội hình mới, trong khi Knicks cần cải thiện khả năng dứt điểm và sự ổn định nếu muốn tiếp tục cạnh tranh ở mùa giải năm nay. 

Nguồn: AP

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