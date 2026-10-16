Lan tỏa tinh thần tương thân tương ái đến đồng bào Gia Lai

Trao gửi yêu thương, sẻ chia khó khăn

Trong khuôn khổ chương trình trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa HĐND phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh và HĐND xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai, đoàn công tác phường Bình Thạnh đã đến thăm hỏi, trao tặng 50 phần quà cho các hộ gia đình tại làng Hreng.

Tại đây, các thành viên trong đoàn đã thăm hỏi tình hình đời sống, lắng nghe những khó khăn của người dân địa phương. Những phần quà được trao không chỉ mang giá trị hỗ trợ thiết thực mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Bình Thạnh đối với đồng bào còn nhiều khó khăn.

Đại biểu và người dân tham dự chương trình giao lưu, chia sẻ và kết nối cộng đồng

Đại diện địa phương bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm và sự hỗ trợ của đoàn công tác. Hoạt động góp phần động viên các gia đình ổn định cuộc sống, đồng thời tiếp thêm điều kiện để con em có thêm động lực học tập, vươn lên.

Vun đắp tình đoàn kết giữa các địa phương

Theo bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, địa phương luôn quan tâm đến công tác hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua việc kết nối và trao gửi nguồn lực, chương trình mong muốn góp phần giảm bớt gánh nặng cho các gia đình, tạo điều kiện để người dân từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống.

Những phần quà được trao tận tay người dân, góp phần sẻ chia khó khăn và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái

Không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất, chuyến thăm còn góp phần thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa phường Bình Thạnh và xã Chư Păh thông qua hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và chăm lo an sinh xã hội.

Đoàn công tác và đại diện địa phương chụp ảnh lưu niệm sau chương trình

Những phần quà nghĩa tình tiếp tục lan tỏa truyền thống tương thân tương ái của TP. Hồ Chí Minh, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và sự đồng hành giữa các địa phương trong công tác chăm lo đời sống Nhân dân.