CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Xã hội

Lan tỏa tinh thần tương thân tương ái đến đồng bào Gia Lai

HỒNG TRÂM, NGỌC PHẠM
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Đoàn công tác phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh đã trao tặng 50 phần quà đến các hộ gia đình tại làng Hreng, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên người dân vươn lên trong cuộc sống và vun đắp tình đoàn kết giữa các địa phương.

Trao gửi yêu thương, sẻ chia khó khăn

Trong khuôn khổ chương trình trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa HĐND phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh và HĐND xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai, đoàn công tác phường Bình Thạnh đã đến thăm hỏi, trao tặng 50 phần quà cho các hộ gia đình tại làng Hreng.

Tại đây, các thành viên trong đoàn đã thăm hỏi tình hình đời sống, lắng nghe những khó khăn của người dân địa phương. Những phần quà được trao không chỉ mang giá trị hỗ trợ thiết thực mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Bình Thạnh đối với đồng bào còn nhiều khó khăn.

Lan tỏa tinh thần tương thân tương ái đến đồng bào Gia Lai- Ảnh 1.

Đại biểu và người dân tham dự chương trình giao lưu, chia sẻ và kết nối cộng đồng

Đại diện địa phương bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm và sự hỗ trợ của đoàn công tác. Hoạt động góp phần động viên các gia đình ổn định cuộc sống, đồng thời tiếp thêm điều kiện để con em có thêm động lực học tập, vươn lên.

Vun đắp tình đoàn kết giữa các địa phương

Theo bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, địa phương luôn quan tâm đến công tác hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua việc kết nối và trao gửi nguồn lực, chương trình mong muốn góp phần giảm bớt gánh nặng cho các gia đình, tạo điều kiện để người dân từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống.

Lan tỏa tinh thần tương thân tương ái đến đồng bào Gia Lai- Ảnh 2.
Lan tỏa tinh thần tương thân tương ái đến đồng bào Gia Lai- Ảnh 3.

Những phần quà được trao tận tay người dân, góp phần sẻ chia khó khăn và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái

Không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất, chuyến thăm còn góp phần thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa phường Bình Thạnh và xã Chư Păh thông qua hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và chăm lo an sinh xã hội.

Lan tỏa tinh thần tương thân tương ái đến đồng bào Gia Lai- Ảnh 4.

Đoàn công tác và đại diện địa phương chụp ảnh lưu niệm sau chương trình

Những phần quà nghĩa tình tiếp tục lan tỏa truyền thống tương thân tương ái của TP. Hồ Chí Minh, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và sự đồng hành giữa các địa phương trong công tác chăm lo đời sống Nhân dân.

Tin liên quan

Trung thu yêu thương cho trẻ em, người dân khó khăn tại Bù Gia Mập

Trung thu yêu thương cho trẻ em, người dân khó khăn tại Bù Gia Mập

(HTV) - Hơn 1.000 trẻ em và 1.200 người dân tại xã Bù Gia Mập vui Tết Trung thu, được khám bệnh, phát thuốc và nhận quà trong chương trình do Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

Đón các anh về trong vòng tay yêu thương

Đón các anh về trong vòng tay yêu thương

Hơn 70 năm sau Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện vẫn còn những hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy, quy tập. Từ thông tin của nhân dân, nhân chứng và các tài liệu còn lưu giữ, lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đang tiếp tục xác minh, khảo sát, tìm kiếm, đưa những người đã hy sinh trở về với đồng đội, quê hương và gia đình.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Thay lời muốn nói tháng 10 - Một tấm vé, nhiều điều muốn nói

Thay lời muốn nói tháng 10 - Một tấm vé, nhiều điều muốn nói

Show nổi bật 15:43 16/10/2026

(HTV) - Lần đầu mở bán vé sau 26 năm đồng hành cùng khán giả, "Thay lời muốn nói" tháng 10/2026 nhận được sự ủng hộ của những người yêu âm nhạc. Mỗi tấm vé không chỉ mở ra cơ hội thưởng thức chương trình trực tiếp, mà còn góp thêm nguồn lực chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Từ khối thép ngàn tấn đến nhịp cầu nối hai bờ sông Sài Gòn

Từ khối thép ngàn tấn đến nhịp cầu nối hai bờ sông Sài Gòn

Xã hội 05:00 16/10/2026

(HTV) - Rạng sáng 16/10, tổ hợp kết cấu cầu chính cùng hệ khung đỡ cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, nặng khoảng 3.400 tấn, đã được hạ thủy xuống sà lan chuyên dụng tại cảng Đông Xuyên, khu vực phía Đông TP. Hồ Chí Minh.

HTV khai trương Trung tâm tại Côn Đảo, tăng cường thông tin tuyên truyền từ cơ sở

HTV khai trương Trung tâm tại Côn Đảo, tăng cường thông tin tuyên truyền từ cơ sở

Xã hội 19:13 16/10/2026

(HTV) - Ngày 16/10, Đài HTV khai trương Trung tâm HTV tại Côn Đảo, đánh dấu bước kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực tác nghiệp và triển khai nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền tại địa bàn.

Hé lộ 5 mascot và khách mời của Tập 3 The Masked Singer 2026

Hé lộ 5 mascot và khách mời của Tập 3 The Masked Singer 2026

Show nổi bật 08:03 16/10/2026

(HTV) - Tập 3 The Masked Singer 2026 chào đón Bảo Anh và Tăng Duy Tân cùng 5 mascot mới: BÒ SỮA ACHU, HEO MÁ HỒNG, KHỈ XÙ MÌ, LION VUI TƯƠI và CAO BỒI LANG. Những màn tung hứng hài hước, manh mối khó đoán và giọng hát đầy bất ngờ hứa hẹn khiến ban cố vấn liên tục đổi đáp án.

Xem thêm