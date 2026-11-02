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Kinh tế tầm thấp đang mở ra không gian tăng trưởng mới | Vươn Khơi - Ngày 2/11/2026

Kinh tế
MC ZI

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 2/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Kinh tế tầm thấp đang mở ra không gian tăng trưởng mới

Sự phát triển của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang mở ra cơ hội hình thành các ngành kinh tế mới, trong đó có kinh tế tầm thấp với tiềm năng hàng tỷ USD. Lĩnh vực này được kỳ vọng thúc đẩy ứng dụng công nghệ bay không người lái, vận hành thông minh trong logistics, nông nghiệp và quản lý đô thị.

Kinh tế tầm thấp đang mở ra không gian tăng trưởng mới | Vươn Khơi - Ngày 2/11/2026 - Ảnh 1.

Các mô hình thiết bị bay không người lái (UAV) và robot tự hành thu hút sự quan tâm của giới trẻ, mở ra nhiều cơ hội ứng dụng và phát triển cho nền kinh tế tầm thấp

Khi đất sét nở hoa

Nghệ thuật đôi khi bắt nguồn từ những chất liệu rất đỗi bình dị, nhưng qua bàn tay tài hoa và sự sáng tạo của con người lại trở thành những tác phẩm đầy sức sống. Với chị Đàm Thị Ly, ở phường Thuận An, TP. Hồ Chí Minh, niềm đam mê hội họa đã mở ra một hành trình sáng tạo thú vị cùng nghệ thuật làm hoa đất sét. Bằng sự khéo léo, tỉ mỉ và tình yêu dành cho cái đẹp, chị đã biến những khối đất sét thành những đóa hoa tinh tế, sống động như thật, mang vẻ đẹp riêng và sức sống bền lâu theo thời gian.

Kinh tế tầm thấp đang mở ra không gian tăng trưởng mới | Vươn Khơi - Ngày 2/11/2026 - Ảnh 2.

Bằng sự khéo léo và tỉ mỉ, chị Đàm Thị Ly cùng các cộng sự đã biến những khối đất sét vô tri thành những đóa hoa tinh tế, sống động như thật.

Những Đảng viên nối dài mạch nguồn tri ân

Mỗi kỷ vật đi qua năm tháng đều mang theo ký ức lịch sử vô giá. Đó là lòng thành kính tôn vinh những người anh hùng đã dâng hiến cả đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân. Tại khu vực phía Đông TP. Hồ Chí Minh, những nghĩa cử bình dị nhưng đầy trách nhiệm của các đảng viên đang góp phần gìn giữ, lan tỏa hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nữ anh hùng Võ Thị Sáu.

Kinh tế tầm thấp đang mở ra không gian tăng trưởng mới | Vươn Khơi - Ngày 2/11/2026 - Ảnh 3.

Các đảng viên tại khu vực phía Đông TP. Hồ Chí Minh trao tặng những bức ảnh kỷ vật, góp phần gìn giữ và lan tỏa hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Nữ anh hùng Võ Thị Sáu

 Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại chương trình Vươn Khơi ngày 2/11/2026.

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